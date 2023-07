Rusia dice que dos drones ucranianos fueron "neutralizados" y se "estrellaron" en Moscú

" Un intento del régimen de Kiev por llevar a cabo un acto terrorista usando dos drones sobre objetivos en el territorio de la ciudad de Moscú fue detenido", dijo el ministerio de Defensa ruso. "Dos drones fueron neutralizados y se estrellaron. No hay víctimas".

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que en las primeras horas del lunes "ataques de dron" impactaron dos edificios "no residenciales" en la capital rusa, pero no se reportaron víctimas.

"Hoy hacia las 4:00 am (01h00 GMT) se reportaron ataques de dron en dos edificios no residenciales. No hay destrucción grave o víctimas. Todos los servicios están trabajando en el lugar", dijo Sobyanin en Telegram.