Rusia empieza a transferir armas nucleares a Bielorrusia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció este jueves que Rusia ya había empezado a transferir armas nucleares a su país, una decisión que, según la oposición bielorrusa, supone una amenaza "para Ucrania y para toda Europa".



Lukashenko, que hizo este anuncio al margen de una cumbre regional en Moscú, indicó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le comunicó que ya había firmado el decreto para el envío de las ojivas nucleares, aunque no precisó si los proyectiles ya habían llegado a territorio bielorruso.



"La transferencia de armas nucleares ha empezado", afirmó Lukashenko en respuesta a un periodista, en un video del canal oficioso de la presidencia bielorrusa en Telegram.



Moscú anunció en marzo que desplegaría armas nucleares "tácticas" en territorio de Bielorrusia, lo que alimentó el temor a una escalada en el conflicto en Ucrania y generó críticas de la comunidad internacional, sobre todo de las potencias occidentales.



"Esto no solo pone en peligro la vida de los bielorrusos, sino que también crea una amenaza para Ucrania y para toda Europa", afirmó este jueves en Twitter la opositora bielorrusa en el exilio Svetlana Tijanóvskaya.



- Relevo en Bajmut -

El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el grupo paramilitar ruso Wagner empezó a traspasar al ejército ruso sus posiciones en la ciudad ucraniana de Bajmut, que afirma haber conquistado tras meses de feroces combates.



La viceministra ucraniana de Defensa, Ganna Maliar, indicó que las tropas de Wagner cedieron posiciones a las tropas regulares rusas "en la periferia de Bajmut", pero que siguen en la ciudad.



Maliar aseguró además que los soldados ucranianos aún controlan un suburbio al suroeste de Bajmut.



El jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, admitió el miércoles que unos 10.000 de los 50.000 presos reclutados en las cárceles rusas murieron en Ucrania, donde se encontraban en primera línea en la batalla de Bajmut.



Este relevo se produce en un momento en que el ejército ruso está en dificultades en los flancos de Bajmut. Según Kiev, las tropas rusas perdieron 20 km2 al norte y al sur de la devastada ciudad del este de Ucrania.



Combatientes procedentes de Ucrania penetraron además el lunes y martes en la región rusa de Belgorod, poniendo de relieve una vez más las dificultades de las fuerzas rusas.



La operación fue reivindicada por dos grupos rusos que combaten en el bando ucraniano, cuyos dirigentes han sido identificados como figuras de la nebulosa ultraderechista rusa.



Estas maniobras y proclamas en el marco de conjeturas sobre una inminente contraofensiva ucraniana para recuperar territorios tomados por las tropas rusas desde el inicio del conflicto, en febrero de 2022.



- "Aterrorizando a Ucrania" -

Ucrania espera seguir avanzando en los flancos de Bajmut, para lograr un "cerco táctico" de la ciudad que hasta ayer estaba rodeada por las fuerzas de Wagner.



"El enemigo intenta detener nuestro avance en los flancos con disparos de artillería. Está reforzando los flancos con unidades adicionales", afirmó Maliar.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de seguir "aterrorizando" a su país y dijo que su ejército derribó 36 drones rusos en ataques durante la noche del miércoles al jueves.



Las autoridades prorrusas de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, aseguraron por su lado haber derribado seis drones ucranianos por la noche.



"Militarmente, esta guerra no será ganada por Rusia. No lo será", aseveró el general estadounidense Mark Milley, quien también consideró improbable que Kiev expulse pronto a todas las tropas de Moscú.



- Presión sobre China -

Rusia anunció que interceptó dos cazas estadounidenses cerca de su espacio aéreo en el mar Báltico, en el segundo incidente de este tipo esta semana.



Japón indicó por su lado que desplegó aviones caza tras detectar dos aeronaves rusas de "reconocimiento" cerca de sus costas, una en el océano Pacífico y otra en el mar de Japón.



En el ámbito diplomático, Rusia anunció que el emisario chino Li Hui, enviado por Pekín a Europa para discutir una solución política al conflicto de Ucrania, visitará Moscú el viernes para realizar "consultas".



La Unión Europea (UE) pidió que China utilice su influencia para que las autoridades rusas retiren sus tropas de Ucrania.