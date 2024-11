Rusia multa a Google con $us 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Rusia reclama una insondable suma de dinero a Google, una de las mayores empresas tecnológicas del mundo.



Según se conoció, Google debe al Kremlin más de 2 undecillones de rublos —alrededor de US$ 20 decillones (una cifra seguida de más de 30 ceros)— tras negarse a pagar las multas que se están acumulando por bloquear canales prorrusos en YouTube.



La multa prácticamente impronunciable asciende a US$ 20 decillones, o alrededor de US$ 20.000 millones de billones de billones. Esto empequeñece el tamaño de la economía global, señala CNN.



Con US$ 110 billones, según las cifras del Fondo Monetario Internacional, el producto interno bruto mundial (PIB) parece modesto en comparación. Mientras tanto, Alphabet, la empresa matriz de Google, tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 2 billones.



El medio de comunicación estatal ruso TASS informó esta semana que un tribunal ruso había ordenado anteriormente a Google que restaurara los canales de YouTube —varios de los cuales llevan bloqueados desde 2022— o, de lo contrario, se enfrentaría a crecientes cargos, con sanciones que se duplican cada semana.



Consultado sobre la demanda, durante una llamada con periodistas este jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió que “ni siquiera puede pronunciar correctamente esta cifra”, pero dijo que la asombrosa suma estaba “llena de simbolismo”. Google “no debería estar restringiendo las acciones de nuestros difusores en su plataforma”, agregó, citado por CNN.



CNN se puso en contacto con Google para pedirle comentarios. En los resultados trimestrales publicados esta semana, la compañía se refirió a “asuntos legales en curso” relacionados con su negocio en Rusia.



“Se nos han impuesto sentencias civiles que incluyen sanciones compuestas en relación con disputas relativas a la cancelación de cuentas, incluidas las de partes sancionadas”, dijo Google. “No creemos que estos asuntos legales en curso tengan un efecto material adverso (en los beneficios)”, fue la respuesta que recogió el medio estadounidense.



Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Google redujo sus operaciones en el país, pero no llegó a retirarse del todo, a diferencia de otras empresas tecnológicas estadounidenses. Muchos de sus servicios, como Search y YouTube, siguen estando disponibles en el país.



Meses después de la invasión, la filial rusa de Google se declaró en quiebra y detuvo la mayoría de sus operaciones comerciales después de que el Gobierno se hiciera con el control de sus cuentas bancarias.