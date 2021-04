Rusia prolonga un mes la desaceleración de Twitter

Escucha esta nota aquí

Las autoridades rusas anunciaron el lunes que la desaceleración de la red social estadounidense Twitter, a la que se le ordenó suprimir contenidos "ilegales", continuaría hasta mediados de mayo, pero que su bloqueo ya no estaba previsto.



El regulador ruso de internet y los medios de comunicación, Roskomnadzor, ha suprimido "cerca de 1.900 de los 3.100 mensajes", con contenidos "ilegales" sobre drogas, suicidio y pornografía infantil, por lo que decidió no bloquear la red social a mediados de abril



Sin embargo, precisa que "la limitación del tráfico de Twitter" se prolongará hasta el 15 de mayo, fecha en la que Twitter deberá haber borrado todos los contenidos considerados ilegales.



Twitter fue condenada el viernes en Rusia a tres multas por un total de aproximadamente 116.000 dólares por no haber suprimido mensajes que convocaban manifestaciones opositoras.



