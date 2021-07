Rusia registra récord de muertos por covid por tercer día consecutivo

Escucha esta nota aquí

El gobierno ruso anunció este jueves 672 muertes por covid-19 en el país en las últimas 24 horas, récord por tercer día consecutivo en medio de la devastadora ola que sufre por la variante Delta del coronavirus.



Rusia registró además 21.042 nuevos casos por el rebrote alimentado por esta variante altamente contagiosa, cuya propagación fuera de control ha llevado al presidente Vladimir Putin a instar a sus conciudadanos a vacunarse.



El récord de 672 muertes anunciado este jueves supera los 669 del miércoles y 652 del martes.



La capital Moscú, principal foco de la epidemia en Rusia, y San Petersburgo registraron 108 y 115 nuevos muertos respectivamente.



No obstante, las autoridades mantuvieron para el viernes en San Petersburgo el encuentro programado de cuartos de final de la Eurocopa de fútbol entre España y Suiza ante miles de aficionados, sobre todo extranjeros.



Casi 300 hinchas finlandeses, que viajaron a apoyar a su equipo nacional durante la fase de grupos, regresaron de la excapital imperial rusa dando positivo por el nuevo coronavirus, señaló Helsinki.



El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que la variante Delta del virus, detectada por primera vez en India, representa el 50% de los casos en la capital rusa.



El rebrote que comenzó a mediados de junio se debe a esto, pero también a una dificultosa campaña de vacunación, lanzada en diciembre en medio de la propaganda oficial de la vacuna Sputnik V, pero que por el momento solamente ha convencido a 23 millones sobre los 146 millones de rusos, es decir, al 15% de la población, con al menos una dosis.



Putin se opuso el miércoles a imponer la obligación de inocularse a nivel nacional, pero llamó a los rusos a vacunarse y a no ceder ante los rumores respecto a las vacunas.



El Kremlin, que admitió que no podrá alcanzar su objetivo del 60% de vacunados para agosto, rechaza cualquier confinamiento nacional para preservar la frágil economía del país.



El número de muertes registradas oficialmente es de 135.886, lo que convierte a Rusia en el país europeo más enlutado por la pandemia. No obstante, la Agencia de estadísticas Rosstat, que maneja una definición más amplia de las muertes vinculadas al coronavirus, contabilizó 270.000 muertes a fines de abril.



Moscú impuso en las últimas semanas medidas tales como el retorno al teletrabajo para parte de los asalariados, vacunación obligatoria en los servicios de asistencia personalizada y creó un pase sanitario para poder ir a restaurantes.



Además, recomienda a las personas vacunadas desde hace más de seis meses inocularse un refuerzo, que está disponible desde este jueves.



Casi una veintena de regiones reintrodujeron restricciones, que la mayoría de ellas habían levantado desde enero.



Las autoridades del enclave de Kaliningrado, situado entre Lituania y Polonia, prohibieron en particular a partir de este jueves las visitas guiadas en autobús para turistas no vacunados o sin una prueba negativa por covid.



Otro destino turístico, la región de Krasnodar, donde se encuentran las principales estaciones balnearias del Mar Negro, como Sochi, dio a conocer este jueves su propio sistema de pases sanitarios.