“¡Salva a mi bebé!”: las desgarradoras imágenes de madres afganas arrojando a sus hijos a soldados que abandonan Kabul

Tras el retorno del Talibán a Afganistán, el pánico se ha apoderado de este país. Han surgido imágenes desgarradoras de madres afganas entregando a sus bebés sobre un alambre de púas en el aeropuerto de Kabul, mientras suplicaban a las tropas británicas que las salvaran de los talibanes.

“Las madres estaban desesperadas, los talibanes las golpeaban. Ellas gritaron: '¡Salva a mi bebé!' y nos arrojaron a los bebés. Algunos de los bebés cayeron sobre el alambre de púas”, dijo un oficial del Regimiento de Paracaidistas al diario británico Independent.



“Fue terrible lo que pasó. Al final de la noche, no había un solo hombre entre nosotros que no llorara”, agregó en voz baja.



La desgarradora escena se desarrolló cuando los lugareños también entregaron a sus hijos a los soldados estadounidenses al otro lado de la pared de un aeropuerto con la esperanza de que los colocaran en vuelos de evacuación desde la capital asediada, según publica el diario estadounidense New York Post.





El miedo a la venganza de los talibanes aumenta en Afganistán



Los talibanes van "casa por casa" buscando a detractores y personas que han trabajado para las fuerzas extranjeras y a sus familias, según un documento confidencial de la ONU publicado en las últimas horas, que multiplica el miedo y la desconfianza en las promesas de tolerancia y reconciliación hechas por el movimiento islamista radical.



El informe, redactado por un grupo de expertos en evaluación de riesgos de la ONU, dice claramente que los talibanes tienen "listas prioritarias" de personas que desean arrestar.



En primera línea están quienes ocuparon puestos de responsabilidad en las fuerzas armadas afganas, la policía y las unidades de inteligencia.



Desde que tomaron el poder en Kabul, el domingo, y en la mayoría de Afganistán, los talibanes intentan convencer al mundo y a los afganos de que no ejercerán el poder de la misma manera que entre 1996 y 2001, cuando dirigieron el país. En aquel momento impusieron una visión extremadamente rigurosa de la ley islámica, que penalizaba especialmente a las mujeres.



Un niño afgano duerme en el piso de un avión de carga C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de EEUU | Foto: New York Post



