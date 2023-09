Salvadoreños marchan contra detención de inocentes y reelección de Bukele

Bajo un sol calcinante, cientos de salvadoreños marcharon este viernes para rechazar la intención del presidente Nayib Bukele de ser reelegido y denunciar la detención de "inocentes" en la lucha sin cuartel contra los grupos criminales.



"No a la reelección", "¡ni un día más!", decían unas pancartas que alzaban los manifestantes, que marcharon desde el hospital Rosales hasta la plaza Gerardo Barrios de San Salvador, en el día en que se conmemora la Independencia de los países centroamericanos.



Madres con fotos de sus hijos encarcelados reclamaron su liberación afirmando que son inocentes y no hay pruebas de que pertenecieran a pandillas criminales.



"Este día marchamos en unidad diciendo no a la reelección", dijo a la prensa la dirigente Sonia Urrutia, del Frente de Resistencia y Rebeldía Popular.



El juez Juan Antonio Durán declaró en la marcha que "la reelección es absolutamente prohibida" por la Constitución.



Habilitado por la Corte Suprema, aunque la Constitución prohíbe la reelección, Bukele anunció hace un año que buscará un segundo mandato en los comicios del 4 de febrero de 2024, apoyado por la popularidad con su "guerra" contra las pandillas.



Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, que ha devuelto la seguridad a las calles con su cruzada, lanzada en marzo de 2022 contra las pandillas que ejercían control territorial y se financiaban con extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.



Con el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, el gobierno ha encarcelado a unos 72.600 presuntos pandilleros. Según las autoridades, unos 7.000 inocentes han sido liberados.



La Iglesia Católica y grupos de derechos humanos critican los métodos de Bukele contra las pandillas.



"Pido libertad para mi hijo porque injustamente me lo tienen detenido desde el 2 de diciembre de 2022", declaró a la AFP Patricia Santamaría, con una foto de su hijo Alex Ernesto Santamaría, de 34 años.



"No lo quieren soltar, él tiene sus antecedentes limpios", agregó.



Una camioneta llevaba una foto con la leyenda "Liberen a Duval Mata Alvarado. Tiene dos resoluciones judiciales y sigue por centros penales secuestrado".



Su madre, Marcela Alvarado, contó a la AFP que su hijo de 27 años era tractorista en una cooperativa agrícola cuando fue detenido el 18 de abril de 2022. Pese a tener "dos cartas de libertad" (resoluciones judiciales) sigue encarcelado.



"No sé si está vivo o está muerto", agregó la ama de casa de 50 años, quien narró que ha intentado reclamar infructuosamente a su hijo en la "megacárcel" construida por Bukele para pandilleros.



La manifestación finalizó sin incidentes y fue paralela a un desfile cívico-militar por la Independencia que organizó el gobierno.