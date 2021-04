Salvas y recogimiento en homenaje al príncipe Felipe en Reino Unido

Escucha esta nota aquí





Con salvas y recogimiento, un Reino Unido en duelo rinde homenaje este sábado al príncipe Felipe, al día siguiente de la muerte del esposo de la reina Isabel II que ha perdido a su más fiel apoyo.

Las salvas de homenaje al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, empezaron a oírse el sábado a mediodía en todo el Reino Unido, un día después de la muerte a los 99 años del marido de la reina Isabel II.









Salvas en Reino Unido en homenaje al príncipe Felipe /Foto: AFP





Desde la Torre de Londres, a orillas del Támesis, los castillos de Edimburgo, Belfast, Gibraltar o los barcos de la Royal Navy, donde sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, el sonido de los cañones resonó a las 12:00 (11:00 GMT) para la primera de las 41 salvas previstas.

A dos meses de cumplir 100 años, el duque de Edimburgo murió "apaciblemente" en el castillo de Windsor, oeste de Londres, el viernes por la mañana.

La reina manifestó su "profunda tristeza" por la pérdida del que fue su esposo durante más de 70 años y y el padre de sus cuatro hijos (Carlos, Ana, Andrés y Eduardo).

Conocido por decir lo que pensaba, el príncipe Felipe llamaba la atención por sus comentarios provocadores, a veces teñidos de racismo o sexismo.

Pero los británicos también recuerdan su incansable devoción por la monarquía, a la que contribuyó a modernizar y humanizar, y su presencia, en segundo plano pero indefectible, al lado de la soberana.

En la Torre de Londres, en el castillo de Edimburgo, en Gibraltar y desde los buques de la Royal Navy en el mar se disparan salvas para saludar al patriarca de la familia real británica, después de haber nacido en Corfú como príncipe de Grecia y Dinamarca y tener una infancia errante por toda Europa.

En los encuentros de la Premier League de fútbol se observará un minuto de silencio.

El viernes por la noche, la campanas de la abadía de Westminster, donde se casó en 1947, tañeron 99 veces, una por minuto, en homenaje al príncipe de 99 años.

Por "respeto a la Reina y a la Familia Real", los unionistas norirlandeses pidieron el fin de las manifestaciones que sacuden la provincia británica desde hace varios días, sin poder evitar algunos enfrentamientos.









Foto: AFP

Su retrato, solo o acompañado por su esposa, figura en todas las portadas de los diarios este sábado con las fechas que marcaron su siglo de vida: 1921-2021. "Todos lloramos con usted, señora", escribió The Sun, publicando una foto en primera plana de la pareja real en su boda.

- "Siempre ahí" -

El príncipe Felipe era el "servidor más leal" del país, según el diario conservador The Telegraph, y un "duque indomable", según el tabloide Daily Express.

Las televisiones suspendieron su programación habitual para consagrar especiales al príncipe y sus hijos compartieron recuerdos en un programa especial difundido por la BBC.









Portadas de los diarios en Reino Unido/Foto: AFP

Su hija Ana describió a un padre que "siempre estaba ahí". "Si tenías problemas, siempre podías acudir a él sabiendo que te escucharía e intentaría ayudarte", dijo.

Desde el anuncio de su muerte, se multiplicaron los mensajes de condolencias del mundo entero mientras el público se acercaba a los palacios de Windsor o Buckingham, residencia oficial de la reina en Londres, para depositar mensajes y flores.

Su muerte marca el final de una época, aseguran algunos, en un momento en que el país busca una nueva identidad tras el Brexit.

"Representaba la estabilidad. Soy mayor y a lo largo de mi vida ha estado él", explicó a la AFP Christine Playle, una inglesa de 75 años, en Windsor.

El príncipe Felipe participó en más de 22.000 compromisos públicos oficiales desde que su esposa accedió al trono en 1952. Una dedicación a la que Isabel II había rendido homenaje, confiando públicamente que había sido su "fuerza" y "apoyo".







Una niña deposita flores en las puertas del palacio real/Foto: AFP





- Formato reducido -

La monarca, que cumplirá 95 años el 21 de abril, debe hacer frente sola a la crisis que sacude a la familia real británica, a raíz de las recientes críticas de su nieto Enrique y de su esposa Meghan contra "La Firma", el apodo de la monarquía, acusada de racismo y falta de apoyo.

Ahora falta saber si la pareja, que vive en California, asistirá a los funerales del abuelo cuya formato será reducido por la pandemia.

La sociedad real College of Arms, encargada del protocolo, afirmó que no será un funeral de Estado y que su féretro no sería expuesto al público.

Sus restos reposarán en el castillo de Windsor hasta los funerales, "conforme a la costumbre y a los deseos de su Alteza Real", informa la organización heráldica.

El palacio de Buckingham declaró el viernes que la reina "examina" la organización del funeral.

En estos tiempos de pandemia, se recomienda al público que no se acerque a las residencias reales para evitar congregaciones, y que hagan más bien donaciones a asociaciones.

También se puede acceder por internet a un libro de condolencias.

