Se busca tigre de Bengala que ronda por vecindario de Texas

La policía buscaba el martes un tigre de Bengala que fue visto deambulando por las calles de un exclusivo vecindario de Texas, en el sur de Estados Unidos, después de que su presunto dueño huyera con él.



Ese hombre, que ya tenía problemas legales, fue detenido el lunes por la noche por evasión de arresto por delito grave luego de que montara al tigre en un automóvil y huyera, justo cuando la policía llegaba a su casa en Houston.



Pero no se hallaron ni rastros del gran felino.



"La parte de la investigación sobre el tigre continúa", tuiteó la policía de Houston después del arresto de Víctor Hugo Cuevas, de 26 años, cuyo abogado insistió en que el tigre no era de su propiedad.



Según reportes de prensa, el felino vivía en una casa alquilada por Cuevas.



El drama comenzó el domingo por la noche cuando un tigre fue visto desplazándose tranquilamente por el jardín delantero de una vivienda en un vecindario del oeste de Houston.



"No podía creerlo", dijo a la televisora local KPRC José Ramos, un vecino que le tomó una foto y la publicó en un blog del vecindario con una advertencia para que la gente se mantuviera alejada, además de llamar a un número de emergencia de la policía.



"Fue muy aterrador porque esta es una comunidad muy familiar, y ves a muchos niños paseando", dijo Ramos.



Wes Manion, un ayudante del alguacil fuera de servicio que vive por la zona, vio la publicación, corrió al lugar y enfrentó al animal con un revólver, una escena que fue captada por otros vecinos.



"Lo último que quería hacer era dispararle al tigre", dijo Manion a otra televisora, KHOU. "No parecía demasiado agresivo".



Una persona salió entonces de la vivienda e hizo ingresar a ella al felino. Más tarde, según los reportes, un individuo se detuvo en una camioneta blanca y se llevó al animal.



Cuevas era conocido por la policía porque estaba libre bajo fianza a la espera de un juicio acusado de asesinato.