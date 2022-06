'Se perfila una victoria rusa, pero en una zona muy localizada y limitada'

Escucha esta nota aquí

RFI entrevistó a Vincent Tourret, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica, sobre la situación militar en el terreno al cabo de tres meses de guerra en Ucrania. 'Moscú busca un objetivo limitado en una guerra de desgaste’, dijo este especialista a Frack Alexandre de RFI.

RFI. Tras el fracaso de la ofensiva relámpago de Rusia hace tres meses, cuando se llegó a temer que Kiev y gran parte de Ucrania fuera ocupada por Rusia, el ejército ruso ha reducido sus ambiciones y se concentra ahora en la conquista del Donbass, al este del país. Se dice que los combates en Sivierodonetsk, por ejemplo, son escenario de una guerra de artillería de alta intensidad. Las líneas del frente son muy compactas y la batalla se concentra en el uso de la artillería. ¿Está usted de acuerdo?

Sí, podemos presentar las cosas de esa manera. Estamos asistiendo a un regreso a los fundamentos de la doctrina rusa en materia militar. Sobre todo, una mayor una integración entre las diferentes armas. No entre los ejércitos, sino en el uso de las armas. Porque la integración entre los ejércitos sigue siendo por el momento bastante insuficiente. En cambio, en cuanto a la integración del fuego de artillería, los rusos lo están haciendo mucho mejor.

RFI. ¿Eso era algo de esperarse?

Así es, porque es uno de los puntos fuertes de los rusos. Ése era el plan inicial para llevar a cabo sus planes: primero, apoyarse en el fuego de la artillería para conquistar el terreno y luego preparar a las tropas para las maniobras. Los rusos también han vuelto a un modo más básico, un poco menos eficaz, pero que ha funcionado: una aproximación por zonas, paso a paso, más metódico, que compensa la imprecisión del fuego con una mayor masa de fuego.

RFI. La ofensiva de hace tres meses es muy distinta de lo que está ocurriendo ahora, pues los rusos se centran ahora en un objetivo más estrecho, el Donbass. Los ucranianos plantean una guerra asimétrica y de alta tecnología, además de una resistencia feroz. ¿Qué piensa de este cambio de estrategia?

Se ha producido en efecto un cambio total en el nivel de la guerra con respecto a lo que habían previsto los rusos. Al principio, se tenía la visión de una "operación especial" que debía caracterizarse por la rapidez, pero también por la calidad de las fuerzas rusas y la alta tecnología. Todo ello iba a permitir arrasar con Ucrania en pocos días. Este escenario, sin embargo, no se hizo realidad. En absoluto.

Hoy se ha entrado realmente en una guerra de alta intensidad. Los rusos han tomado conciencia que se trata de una guerra de un nivel muy superior. Y eso se nota en su ambición operativa. Podemos ver que hay una concentración, pero que se asume como una especie de reducción de sus objetivos. Lo que vemos son cercos cada vez más reducidos, centrados en el Donbass, y una visión rusa mucho más pragmática de lo que realmente pueden conseguir con las fuerzas que tienen disponibles.

Por ejemplo, existía el plan teórico de rodear el Dniéper, pero éste ha desaparecido por completo. 'En la actualidad, las operaciones se concentran en el extremo del sistema ucraniano, alrededor de Sievierodonetsk, con las embestidas contra Popasna y Lyman. En concreto, se perfila una victoria rusa, pero es extremadamente localizada y muy limitada.

RFI. Los rusos se han quedado al parecer sin misiles de precisión, en todo caso disparan menos de este tipo de armas.

Lo que podemos observar es que hay una alteración, un cambio en la composición de los ataques rusos. Es decir, sus disparos, inicialmente, eran con misiles de largo alcance, misiles que ellos llaman tácticos-operativos. Me refiero a toda la gama de Iskander, los Tochka, los misiles de crucero. Estas reservas de armas, que son bastante sofisticada, está llegando al límite de sus existencias, sobre todo porque los rusos necesitan algunos de estos misiles para asegurar su misión de disuasión estratégica.

RFI. ¿Qué tanto se han reducido los stocks de este tipo de armas?

No debemos pensar que ya no hay Iskander, ni misiles rusos más sofisticados, sino que los que quedan no pueden ser utilizados con fines convencionales en el curso de las operaciones. Lo que vemos hoy es un papel más importante de la fuerza aérea y un papel predominante de la artillería terrestre, y por lo tanto con mucha mayor imprecisión.