Seguidores de Milei agitan en redes el fantasma de fraude en Argentina

Con comparaciones entre telegramas y actas de escrutinio, videos de boletas rotas y discursos exaltados, cuentas de redes sociales identificadas con el ultraderechista Javier Milei construyen lo que especialistas caracterizan como una "narrativa de fraude" en su contra luego de la primera vuelta presidencial en Argentina.



"El fraude existe. Me da pena por la gente que va a votar y personas como yo que pasamos todo el día fiscalizando y cuidando cada voto", dice entre lágrimas una usuaria en Tik Tok, que denuncia irregularidades en el recuento provisorio en la provincia de Mendoza. "Un voto no contado ya es fraude", exclama un periodista en el canal de streaming Neura, en un recorte que se hizo viral.



En la primera vuelta presidencial del 22 de octubre, el candidato libertario Milei quedó como el segundo más votado, con 30%, detrás del oficialista Sergio Massa, ministro de Economía, que obtuvo casi 37%.



Hasta el momento, ninguna fuerza política denunció ante la justicia el supuesto fraude.



"El escrutinio definitivo es el único que tiene validez legal. El recuento provisorio es meramente informativo", explicó a la AFP Ezequiel Quinteros, vocero de la autoridad electoral argentina.



Aunque los dos resultados no presentaron variaciones significativas, esto no hizo mella en el submundo de las redes, donde en los últimos dos fines de semana cientos de personas simpatizantes de Milei fueron convocadas en Buenos Aires bajo la consigna "marcha contra el fraude".



Una nueva manifestación está prevista para el domingo próximo, una semana antes del balotaje a realizarse el 19 de noviembre.



- "Narrativa de fraude" -