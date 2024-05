Segunda huelga general en Argentina con calles vacías contra el ajuste de Milei

No se realizaron movilizaciones en Buenos Aires, pero en provincias como Córdoba, Río Negro y Chubut, columnas de adherentes marcharon con consignas en contra de la "Ley Bases" de reformas económicas que se discute en el Senado.

La actividad industrial acentuó su derrumbe en marzo c on una caída interanual del 21,2% y la construcción se hundió 42,2% en igual período, reportó el instituto estadístico Indec.

- "No hay nadie" -

"El que quiso hoy levantó persianas, pero no hay clientes, ni siquiera se parece a un domingo, no justifico lo que gasto en luz", dijo a la AFP, acodado en una mesa.

Sentada en un banco del parque con su perro caniche, Griselda Ottamando, una jubilada de 72 años, lamentó no poder adherirse. "Pero contribuyo no comprando nada, los jubilados estamos muy mal, los remedios no se pueden comprar, necesitamos la solidaridad de todos", dijo.