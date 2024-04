Seis ministros renuncian en medio de investigación por "Rolexgate" en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a seis nuevos ministros en Perú, tras la renuncia masiva el lunes de seis miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes.



El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir y horas después le siguieron los pasos otros cinco. Los que dejaron el cargo fueron además los titulares de las carteras de la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior.



El gobierno no informó las razones de las renuncias pero los cambios se producen cuando este miércoles el nuevo primer ministro, Gustavo Adrianzén, y su remozado gabinete, compuesto por 18 ministros, deben concurrir al Congreso a pedir un voto de investidura, en una presentación prevista desde hace un mes.



Boluarte tomó juramentó en horas de la noche a sus seis nuevos ministros, entre los que destaca Walter Ortiz para la cartera del Interior.



"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido", dijo Torres afuera del palacio presidencial tras asistir a su último consejo de ministros.



Torres, quien ocupaba el cargo desde el 21 de noviembre, alegó "problemas familiares" para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la fiscalía.



Cuestionado por el aumento de la inseguridad ciudadana, el ministro se desempeñaba como máximo responsable de la policía, que el fin de semana allanó junto a la fiscalía la vivienda y despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado "Rolexgate".



Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro.



El gobierno encajó así seis renuncias al hilo desde que a mediados de marzo estalló el escándalo por una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria, de 61 años.



"Si la señora sale, el Perú se hunde", comentó Torres a raíz del pedido de destitución que presentaron grupos de oposición que no ostentan la mayoría en el Congreso.



- Boluarte ante la fiscalía -