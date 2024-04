Senado de Brasil aprueba enmienda constitucional que criminaliza las drogas

El Senado de Brasil aprobó este martes un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas sin importar la cantidad, una medida vista como un desafío a la corte suprema, que evalúa la despenalización del cannabis para uso personal.



La enmienda constitucional fue aprobada por 53 votos a favor y nueve en contra luego de dos sesiones en la Cámara Alta, de mayoría conservadora. Ahora debe ir a debate de la Cámara de Diputados.



El proyecto propuesto por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, modifica el artículo 5 de la Constitución de 1988 para "disponer la criminalización de la posesión y porte de estupefacientes y drogas afines" desautorizadas o ilegales.



El texto también introduce en la Constitución la distinción entre narcotraficante y consumidor, con penas alternativas a la prisión.



El debate sobre despenalización de drogas es especialmente controversial en Brasil, donde poderosas bandas narcotraficantes siembran la violencia en las barriadas de grandes ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.



"El dinero de los usuarios de drogas irá para comprar los fusiles ilegalmente (...) y dará a los narcotraficantes un respiro para financiar la violencia", dijo el senador por Río de Janeiro Flavio Bolsonaro.



Consultada por la AFP, la oficina del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no se pronunció sobre el proyecto.



Human Rigths Watch calificó la enmienda como "un retroceso gravísimo".



"Además de ser ineficaz, la 'guerra contra las drogas' tiene consecuencias devastadoras para los derechos humanos: alimenta el crecimiento de organizaciones criminales que cometen abusos y corrompen el Estado de derecho, impulsa operaciones policiales letales en las comunidades, llena las cárceles con personas que no deberían estar tras las rejas", dijo la organización en un comunicado.



La enmienda constitucional fue presentada poco después de que el Supremo Tribunal Federal retomó una votación que podría despenalizar la posesión de marihuana para uso personal.



Hasta la última votación en marzo, cinco de los 11 jueces del alto tribunal se pronunciaron a favor de despenalizarla, estableciendo "parámetros objetivos" de cantidad para diferenciar usuarios de traficantes.



Un voto positivo más bastaría para aprobarla. La reanudación del juicio no tiene fecha.



Según documentos de la corte, los magistrados han propuesto una franja entre 25 y 60 gramos, o seis plantas hembras, que producen el THC, la sustancia psicoactiva.



Menos de 9% (8,9%) de los procesos criminales por tráfico de droga involucran a personas detenidas con 60 gramos o menos de marihuana, según un estudio del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) de 2023.



Según el estudio, 65,7% de los procesados por tráfico de drogas en general son negros.