Senado de Paraguay aprueba polémica donación de la UE para educación

La Cámara de Senadores de Paraguay confirmó este jueves la aprobación de una donación de 38.000.000 de dólares de la Unión Europea (UE) cuestionada porque supuestamente promovía la "ideología de género" en niños y adolescentes.



El convenio fue temporalmente suspendido a iniciativa de un sector político y fue objeto de discusiones en la campaña hacia las elecciones del 30 de abril.



"No es cierto que desde la Unión Europea nos quieran obligar a enseñar que las niñas puedan dejar de ser niñas", dijo la senador Blanca Ovelar al defender el convenio y denunciar que el asunto fue utilizado por un sector político como bandera en la campaña por las elecciones presidenciales del 30 de abril para conquistar al electorado cristiano, el 80% de la población.



"El convenio no obliga a introducir la ideología de género ni ningún tipo de contenido. Paraguay es soberano para definir su política educativa", remarcó la senadora Lilian Samaniego. Sostuvo que la donación, conocida como proyecto "De transformación educativa" será destinada en su mayor parte para financiar la alimentación escolar.



El sector político oficialista que ganó las elecciones de abril alimentó la especie de que la oposición quería introducir con esa donación la "transformación educativa" para promover a las personas a la población LGTB en la educación.



Los principales defensores de la derogación del convenio se ausentaron de la plenaria de la Cámara de Senadores donde la aprobación de la donación ganó por 24 votos contra 13 sobre un total de 45 parlamentarios, una abstención y 8 ausentes.



"Ha sido un ardid electoral. Les pido cordura y pensar en la patria, vamos a hacer un daño tremendo, porque (los europeos) no solo van a retirar la cooperación, sino que también van a exigir el pago de lo que ya se gastó y de los 38 millones de dólares", advirtió.



Al respecto, el propio presidente saliente de Paraguay, Mario Abdo Benítez adelantó que de todas formas estaba decidido a vetar la sanción de una ley que contraríe la donación de la Unión Europea.



La UE también se pronunció advirtiendo que la derogación del convenio traería graves consecuencias en las relaciones con Paraguay.