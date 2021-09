"Shang-Chi" lidera por segunda semana seguida taquilla de EEUU y Canadá

Escucha esta nota aquí

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", con el primer súperheroe asiático de Marvel, lideró la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segunda semana consecutiva, al recaudar 35,8 millones de dólares, según cifras preliminares de este domingo



La película, ambientada en una China imaginaria que mezcla criaturas gigantes, misticismo y kung fu, acumula una recaudación de 145,6 millones de dólares en las salas norteamericanas, según el sitio especializado Exhibitor Relations.



Es la primera película de los estudios de Marvel en contar con un director asiático (Destin Daniel Cretton) y un elenco también dominado por estrellas de ese continente, encabezadas por el chino-canadiense Simu Liu.



La comedia de acción "Free Guy", de 20th Century y protagonizada por Ryan Reynolds, quedó en segundo lugar, con una taquilla de 5,8 millones el fin de semana.



El tercer lugar fue para uno de los estrenos de esta semana, la película de terror "Maligno", que ganó 5,6 millones de dólares.



En cuarto lugar se ubicó "Candyman", de Universal, un remake de la famosa película de terror de 1992. Ganó 4,8 millones de dólares este fin de semana y acumula ingresos de taquilla por 48 millones en Estados Unidos y Canadá.



"Jungle Cruise", un filme de aventuras de Disney inspirado en una atracción de los parques Disney, quedó en el quinto lugar, con 2,4 millones de dólares.



Los siguientes filmes en el ránking fueron:



"Paw Patrol: La película" (2,2 millones)



"No respires 2" (1,2 millones)



"The Card Counter" (1,1 millones)



"Show Me the Father" (700.000)



"Respect: La historia de Aretha Franklin" (650.000).