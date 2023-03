Siete años de investigaciones sobre el cambio climático a debate en Suiza

Siete años de investigaciones sobre el cambio climático en todo el mundo serán examinados con lupa a partir de este lunes en Suiza para elaborar un resumen que dará la pauta de cómo actuar a los gobiernos. La reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se celebra en Interlaken hasta el 17 de marzo, con la asistencia de científicos y diplomáticos de casi 200 países.



El resultado de estas discusiones, que en ocasiones han sido muy ásperas, debe ser destilado en un documento que resumirá los principales peligros y las medidas que hay que tomar. Ese resumen, que debe ser publicado el 20 de marzo, contendrá los últimos descubrimientos sobre el cambio climático, el impacto de los grandes acontecimientos meteorológicos, como sequías y diluvios, y las propuestas científicas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero.



"Es un momento decisivo, siete años después del Acuerdo de París y nueve años después del último balance de síntesis del IPCC", explica a la AFP Kaisa Kosonen, experto de la región nórdica del grupo ecologista Greenpeace, y observador en estas reuniones del IPCC.



Seis informes, miles de páginas

Desde su creación en 1988 el IPCC, un órgano intergubernamental formado por centenares de científicos, ha elaborado seis informes, cada uno de ellos dividido en tres partes y con miles de páginas que compilan observaciones científicas en todo el mundo.



El resumen del IPCC para los responsables de políticas medioambientales es importante porque es la herramienta con la que los gobiernos pueden imponer cambios drásticos en sectores claves como la energía o la construcción.



Y ese resumen del IPCC será también un documento esencial para la próxima conferencia sobre el cambio climático (COP28) en Dubái, en diciembre.



"Los hechos demuestran que no estamos haciendo lo suficiente para responder a esta crisis. Las emisiones actuales siguen siendo las mayores en la historia de la humanidad", advierte Stephanie Roe, responsable científica del grupo ecologista WWF y autora contribuyente del informe del IPCC.



"Estamos lejos de nuestro objetivo y la ventana que permite limitar el calentamiento a +1,5º C se está cerrando rápidamente", explica. Ese objetivo de 1,5º C fue uno de los puntos clave del Acuerdo de París de 2015. Al mismo tiempo, "la ciencia muestra claramente que las soluciones están a nuestro abasto", asegura esta experta.



Desde finales del siglo XIX, la temperatura media del planeta ha subido más de 1,1º C, lo que implica, según los climatólogos, cambios en el clima cuyo alcance aún estamos descubriendo. La síntesis final de este sexto informe estará compuesto de dos partes.



La primera será un condensado de unas 50 páginas de las tres partes principales del último informe, que fueron publicadas entre 2021 y 2022.

Esas tres partes expusieron las pruebas físicas del cambio climático, sus impactos y las medidas de atenuación.



Paralelamente el IPCC divulgó tres informes especiales, sobre las consecuencias, sobre los océanos y la criosfera y sobre la tierra firme. "El informe de síntesis es importante porque será el último trabajo del IPCC durante unos cuantos años", explica a la AFP Oliver Geden, uno de los autores principales y experto del Instituto alemán de Asuntos de Seguridad Internacional.