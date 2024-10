Siete detenidos en Paraguay tras liberación de productor brasileño secuestrado en frontera

Al menos siete personas fueron detenidas este jueves tras la liberación de un productor brasileño secuestrado el lunes en una zona rural del departamento de Alto Paraná (este), en la frontera entre Paraguay y Brasil, informaron fuentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público paraguayos.



Cuatro de las capturas tuvieron lugar en dos viviendas ubicadas en la zona conocida como Cruce Itakyry, a unos 21 kilómetros de la propiedad del secuestrado -identificado Silvio Fiedler, de 46 años-, y tres más en una vía pública, detalló la Policía Nacional en un comunicado.



El operativo se ejecutó después de que Fiedler fuera dejado en libertad en la noche del miércoles en una vía del distrito (municipio) de San Alberto, a unos 45 kilómetros de distancia de su residencia.



Fiedler, quien se presume permaneció oculto en una casa abandonada, fue dejado con el rostro cubierto, descalzo y con las manos atadas. Las autoridades indicaron que no hubo pago del rescate de 30.000 dólares exigido por los captores.



En declaraciones a periodistas, el jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay, el comisario Nimio Cardozo, indicó que entre los objetos decomisados durante las capturas está el teléfono "que se utilizó en la negociación", un arma de calibre 31 o 38 y unos precintos similares a los usados para atacar de manos al extranjero.



"Esos elementos materiales son más que contundentes en cuanto a que en este entorno se realizó, se planificó y se operativizó el secuestro", afirmó el jefe policial, quien puntualizó que la investigación recién empieza y se abstuvo de confirmar o descartar alguna hipótesis.



También se confirmó la incautación de un vehículo con identificación brasileña.



Sobre los hechos la fiscal del caso, Zunilda Ocampos, dijo a la radio ABC Cardinal que, con las evidencias encontradas y los datos aportados por la víctima, consideran que se trató de secuestro y de una extorsión "tanto a él como a los familiares".



No se precisó de inmediato las nacionalidades de todos los detenidos ni si poseen antecedentes.



Fiedler fue retenido en la noche del lunes en una propiedad de su familia ubicada en la colonia Gleba 2, del municipio de Mbaracayú, hasta donde llegaron al menos cuatro hombres armados que reclamaban 5.000 dólares a sus padres.



Los adultos, que no contaban con el monto exigido, pidieron auxilio, por lo que Fiedler -quien vive en un inmueble vecino- llegó para atender a sus padres, pero fue tomado como rehén a cambio de un rescate de 30.000 dólares. EFE