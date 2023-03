Sin permiso para marchar el 8 de marzo, activistas cubanas se movilizan en redes

Salir a la calle a protestar el Día Internacional de la Mujer es algo normal en muchos países, pero no en Cuba. Ante el impedimento de marchar en esa fecha, nuevos colectivos independientes de cubanas prevén acciones en redes sociales para expresar sus demandas este 8 de marzo. Al menos tres activistas intentaron obtener el 13 de enero permiso de las autoridades para marchar en diferentes provincias del país, pero fueron detenidas e interrogadas, y sus teléfonos revisados, informó en la red Twitter el colectivo Red Femenina de Cuba. El derecho de manifestación y reunión está reconocido en la nueva Constitución cubana (2019), pero las marchas que no son organizadas por el gobierno son generalmente impedidas.

La celebración del 8 de marzo habitualmente está a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), fundada por la fallecida Vilma Espín (1930-2007), combatiente histórica de la Sierra Maestra y esposa del veterano líder comunista Raúl Castro. Esa organización informó que prepara celebraciones en plazas, centros laborales y docentes del país, pero el reclamo de la nueva ola de feministas va más allá. Protestar en las calles "es el foco a nivel mundial cada 8 de marzo, menos en Cuba", señaló en Twitter el 20 de febrero la Red Femenina, invitando a "sumarse" a una "Marcha Virtual". El colectivo "Yo sí te creo en Cuba", al igual que la Red Femenina y Alas Tensas, crearon en 2019 observatorios de violencia de género, poco después de que el internet móvil llegara a la isla caribeña en 2018. "Es nuestro único espacio de lucha. No podemos tener espacio físico porque eso está tácitamente prohibido", declaró a la AFP en un café de La Habana Kianay Anandra, feminista y periodista de 24 años. "Visibilizar"

Integrantes de "Yo sí te creo en Cuba" se negaron a dar una entrevista presencial ante "riesgos particulares del contexto represivo cubano". A través de un correo electrónico dijeron a la AFP que en estos días están concentradas en volver a lanzar en redes un "llamado por un estado de emergencia por violencia de género", que establezca protocolos y medidas de prevención. Solo entre enero y febrero estos observatorios contabilizaron 16 feminicidios, una cifra alta comparada con la treintena de casos anuales reportados durante los tres años anteriores en la isla (11,1 millones de habitantes). Estas feministas tratan de "visibilizar" un fenómeno difícil de dimensionar en Cuba, donde desde 2016 no hay cifras oficiales y cuyo código penal, vigente desde 2022, no tipifica el feminicidio. Maylén, Lisbet, Anilec, Misladis ...