SNAI: 30 sujetos vestidos de militares atacaron zona de construcción de cárcel en Ecuador

Luis Zaldumbide, director del SNAI, aseguró que el "acto terrorista" tenía como objetivo "sembrar el pánico, desestabilizar el orden y debilitar al sistema nacional de rehabilitación social y al Estado ecuatoriano, y detalló que "un grupo armado de unos 30 individuos disfrazados con uniformes militares irrumpieron en una obra en construcción causando destrucción y terror".



"Este ataque revela la alianza entre grupos criminales y ciertos sectores políticos que, en lugar de rechazar estos actos, los utilizan para frenar el avance del Gobierno en su misión de devolver la paz y la seguridad a los ecuatorianos en el contexto de un conflicto armado interno", agregó en un vídeo difundido por la Presidencia de Ecuador.



Comentó que este acto no sólo buscó sembrar el miedo, sino también desafiar el compromiso del Gobierno con el control territorial y la justicia.



"Un trabajador perdió la vida y un miembro de las Fuerzas Armadas resultó herido, aunque su estado es estable. Los terroristas secuestraron a cinco personas, incluyendo al jefe de campamento, un ingeniero de sistemas, un técnico hidrosanitario y dos guardias de seguridad, quienes gracias al inmediato accionar de la fuerza pública ya fueron liberados", detalló.



Además de usar violencia física, agregó que los atacantes despojaron a los obreros de sus teléfonos móviles y causaron graves daños a la construcción con explosivos. "Se movían con total impunidad utilizando vehículos con logotipos del Ejército para confundir a las víctimas y a las autoridades", explicó.



Según Zaldumbide, este ataque no es aislado, y "refleja la estrategia de los grupos criminales que en su desesperación recurren al terror para quebrantar el orden público".



"Sin embargo, lejos de amedrentarnos, este ataque refuerza nuestro compromiso con la justicia y la seguridad penitenciaria. El SNAI y el Gobierno nacional, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan trabajando incansablemente para garantizar que estos grupos no prevalezcan".



"El país se mantiene firme y el Estado de derecho prevalecerá. Este ataque no solo es contra el pueblo ecuatoriano, sino una clara muestra de que seguimos avanzando en la construcción de un mejor sistema nacional de rehabilitación social. Este acto terrorista no quedará impune", aseguró.



La construcción de esa prisión se realiza en respuesta a la crisis penitenciaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 reclusos, y donde los líderes criminales vivían resguardados con numerosas comodidades.



Muchos de los muertos se han registrado en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen el control en el interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde el 9 de enero pasado como parte del 'conflicto armado interno' declarado entonces por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra el crimen organizado. EFE