Solo un 0,36% del patrimonio de los multimillonarios acabaría con hambruna mundial, según la ONU

Apenas un 0,36% de las enormes riquezas de multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos permitiría acabar con el hambre a nivel mundial y salvar la vida de 42 millones de personas, afirmó David Beasly, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

En una entrevista realizada el martes por la cadena CNN, Beasly le pidió directamente a los multimillonarios de Estados Unidos "dar un paso al frente ahora, por una sola vez".

"Tenemos una crisis única, una tormenta perfecta de conflicto, cambio climático y Covid", agregó.

La vida de 42 millones de personas está en peligro

Beasly, quien aseguró no estar en contra de las personas que ganan dinero, indicó que se necesitan "$us 6.000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no los ayudamos. No es complicado".

"No les estoy pidiendo que hagan esto todos los días, todas las semanas o todos los años. Tenemos una crisis única. Una tormenta perfecta", añadió el jefe de Alimentos de la ONU.

"Todo lo que estoy pidiendo es 0,36% de su patrimonio neto. Estoy a favor de la gente que gana dinero, pero Dios sabe que también estoy a favor de ayudar a las personas que tienen una gran necesidad en este momento", señaló el republicano.

Invitación a los multimillonarios a ver la realidad

Beasly también invitó a los más de 400 multimillonarios estadounidenses a que vayan a ver la realidad en primera persona: "Qué pasaría si fuera tu familia o tu hija la que se muere de hambre. Despierta y ayuda. Y le pido a cada millonario: 'ven conmigo en un viaje y déjame mostrarte la realidad'".

"La gente está muriendo ahí afuera. Cada cuatro segundos está muriendo una persona por causas relacionadas con el hambre", sentenció.

Los multimillonarios incrementaron su riqueza

Tanto el patrimonio neto del jefe de Amazon, Jeff Bezos, como el del jefe ejecutivo de Tesla y Space X, Elon Musk, experimentó un incremento importante en el último tiempo.

Bezos registró un ingreso de $us 64.000 millones en el último año, mientras que la riqueza de Musk batió un nuevo récord la semana pasada luego de crecer USD 36 millones en apenas un solo día.

Según los datos de Bloomberg, Elon Musk tiene un patrimonio neto de $us 289.000 millones de dólares. Es decir, según la petición de Beasly, con una única donación de un 2% de la riqueza de Musk se podría acabar con el hambre en todo el planeta.

