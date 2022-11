“Somos glotones”: la Tierra registra 8 mil millones de personas con recursos limitados

El 15 de noviembre habrá 8.000 millones de personas en la Tierra. ¿Son demasiadas? No necesariamente, responden los expertos, que alertan más bien del excesivo consumo de los recursos en el lado más rico del planeta.

"Sin embargo, me doy cuenta de que no todo el mundo lo celebra. Algunos están preocupados por la sobrepoblación, con demasiadas personas y recursos insuficientes para vivir", agrega antes de instar a no tener "miedo" de la cantidad.