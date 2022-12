Sospechoso de tiroteo en París reconoce "odio patológico" a extranjeros

Emine Kara, una responsable del Movimiento de las Mujeres Kurdas en Francia, y dos hombres --uno de ellos el artista y refugiado político Mir Perwer--, murieron. Otros tres hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, pero su vida no está en peligro, mientras que otro ha abandonado el hospital, según el último balance notificado este domingo por la fiscalía.



Cinco de las seis víctimas tenían nacionalidad turca; la otra, francesa.



Según el ministerio público, el supuesto asesino señaló "con rencor 'a todos los migrantes'", y explicó que "atacó a víctimas que no conocía", especialmente a kurdos "por haber constituido prisioneros en su lucha contra Dáesh (acrónimo en árabe de la organización yihadista Estado Islámico) en lugar de matarlos".



El sospechoso tenía "la intención de utilizar todas las armas y suicidarse con la última bala", pero fue impedido por varias personas en una peluquería antes de ser arrestado por la policía.



Los primeros elementos obtenidos durante un registro en la casa de sus padres, entre ellos un ordenador y un teléfono móvil, no permitieron establecer "ningún vínculo con alguna ideología extremista", según la fiscal.



- Ira y protestas -