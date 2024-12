Subastan más de 300 páginas de documentos legales inéditos sobre la ruptura de The Beatles

Más de 300 páginas de documentos legales que revelan información inédita sobre la separación en 1974 de The Beatles saldrán a subasta en Londres el próximo 12 de diciembre, con un precio estimado que podría alcanzar hasta las 8.000 libras (9.655 euros).



Los documentos se descubrieron dentro de un armario, donde habían estado guardados desde los años 70 y "revelan una visión desde bastidores de los eventos y discusiones que desembocaron en la ruptura de The Beatles y sus casos judiciales", explica la casa de subastas Dawsons -responsable de la puja- en un comunicado.



Entre los documentos subastados se incluyen copias de las actas de las reuniones de los asesores del cuarteto de Liverpool, una copia de la escritura de asociación de The Beatles de 1967 o paquetes relacionados con el caso legal del Tribunal Supremo que Paul McCartney tuvo que presentar para acabar con las restricciones de representación impuestas a la banda en 1970, entre otros.



Cuando Brian Epstein, el que fuese mánager de los Beatles durante cinco años, murió repentinamente, salió a la luz su mala administración, y también los documentos judiciales descubiertos revelan que no se contabilizaba el dinero y que los impuestos de la banda no se habían pagado durante años, mientras la Hacienda británica (HMRC) les seguía la pista sin que el grupo lo supiera.



La banda decidió crear su propia empresa, Apple Corps, y buscaron un nuevo gerente para sustituir a Epstein. Mientras que John Lennon, Ringo Starr y George Harrison apostaron por Allen Klein, Paul McCarney quería contratar a su suegro, Lee Eastman, un abogado del mundo del espectáculo.



Al final, por mayoría llegó Klein, pero McCartney sintió que el objetivo del representante era lucrarse económicamente y amenazaba a la integridad artística y la libertad de la banda, por lo que contrató a su propio contable, que le señaló las anomalías y se vio obligado a demandar a la banda para salir del acuerdo de representación al que hacen referencia los documentos que salen ahora a subasta.



Las copias de los documentos judiciales de la puja detallan también muchas cuestiones legales a las que tuvieron que enfrentarse los abogados de la banda, apuntan desde Dawsons, como por qué cuando Ringo Starr se unió al grupo en sustitución de Pete Best no se registró por escrito o las tensiones internas entre los de Liverpool por los derechos cinematográficos y musicales de sus canciones.



"Incluso si los cuatro Beatles no volvieran a actuar como grupo, no es exacto afirmar que ha desaparecido todo el propósito de la asociación (...) La cuestión es... ¿dónde está el dinero?", es uno de los comentarios que se recogieron en las actas de las reuniones que muestran los papeles.



La directora del departamento de Entretenimiento y Cultura Popular de Dawsons, Denise Kelly, calificó estos documentos como "fascinantes" y aseguró que, de ser guionista, "serían todo lo que necesitaría para contar la verdadera historia de lo que llevó a una de las bandas más exitosas de la historia a separarse", con los personajes, los diálogos y los acontecimientos reales.