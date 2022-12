Sube a siete el balance de muertos por accidente de autobús en noroeste de España

El balance de fallecidos tras la caída de un autobús a un río en el noroeste de España el sábado subió a siete este lunes, después de que los rescatistas encontraran el cuerpo de una mujer, según la policía.

El accidente se produjo el sábado poco antes de las 21:30 (16:30 hora de Bolivia) en un puente en el municipio de Cerdedo-Cotobade, situado en Galicia, cerca de la frontera con Portugal, indicaron el domingo las autoridades locales.



Según el diario regional La Voz de Galicia, el vehículo cayó al río desde una altura de casi 30 metros.



Entre los accidentados, dos pudieron ser rescatados vivos: el conductor del autobús, de unos sesenta años, y una mujer. Los rescatistas encontraron seis cuerpos sin vida y dieron por concluidas las labores de rescate tras pensar que todos los pasajeros habían sido localizados.



Pero el lunes, retomaron sus labores después de que la pasajera que sobrevivió señalara que su amiga no estaba en la lista de las víctimas, informó un portavoz de la Guardia Civil.



"Cuando ya podia hablar, dijo que había una amiga con ella. Iban a cenar juntas", dijo. La mujer no había sido declarada como desaparecido porque nadie la reclamó, precisó.



"Reiniciamos hoy la búsqueda y el helicóptero la ha localizado en el río. En teoría no debería haber más" personas desaparecidas, añadió.



Un automovilista dio la señal de alarma tras comprobar que la barrera de seguridad del puente estaba destruida. El servicio de emergencia recibió una llamada desde el interior del autobús, lo que les permitió localizar el vehículo.



Las operaciones de salvamento se vieron suspendidas por las intensas lluvias caídas durante la noche, que provocaron un aumento del caudal del río.



Las autoridades investigan la causa del accidente.



Según la Guardia Civil, cinco españoles oriundos de Galicia figuran entre los fallecidos, entre ellos una madre y su hijo. La sexta víctima mortal es una mujer de nacionalidad peruana que cuidaba de un anciano en Cerdedo-Cotobade.



Entre los pasajeros del autobús había personas que visitaban a familiares detenidos en el centro penitenciario de Monterroso, ubicado en el centro de Galicia, con motivo de la Nochebuena, señaló el diario regional La Voz de Galicia.