Suben a 19 muertes en sur de México tras enfrentamiento de grupos criminales y el Ejército

El Gobierno mexicano elevó este viernes a 19 las muertes tras un enfrentamiento el jueves entre grupos delictivos y el Ejército en el municipio de Tecpan de Galeana, en Guerrero, estado del sur de México que afronta una ola de violencia del crimen organizado.



“Son varias agresiones que recibe el personal militar. El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, 2 políticas municipales fallecidos y 4 heridos", expuso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina del Gobierno.



La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había informado la noche del jueves de un saldo de 14 delincuentes abatidos y 2 oficiales muertos tras la irrupción de un grupo criminal en el municipio.



García Harfuch expuso ahora que los criminales, del presunto Grupo Gente Nueva, ingresaron cerca de las 05:00 hora local (11:00 GMT) a la comunidad en cinco vehículos, aunque "originalmente no iban a agredir al Ejército", sino a una asociación delictiva rival que opera en Tecpan de Galeana, llamada Los Granados.



“El despliegue del Ejército evitó que hubiera confrontación o que hubiera un daño a personas civiles en la población y ahí se registraron detenciones por parte del Ejército, hay 11 detenidos, para que no queden impunes estos hechos", sostuvo el secretario en la rueda de prensa, que ahora fue en el norteño estado de Baja California Sur.



Los criminales, detalló el funcionario, tenían fusiles barret calibre 50 y ametralladoras Minimi calibre 7,72 por 51.



Las indagatorias involucran conocer el origen del armamento.



“Ahorita estamos investigando, por supuesto, y todos los vehículos que participaron, todos, fueron asegurados por el Ejército mexicano. Estos grupos, como podemos ver, tienen un poder de fuego muy importante”, concluyó.



Guerrero vive una ola de violencia del crimen organizado que también alcanza a los políticos, pues el 6 de octubre pasado fue decapitado el opositor Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, capital del estado, en un hecho que aún no termina de esclarecerse. EFE