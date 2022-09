Sudáfrica y EEUU prometen estrechar lazos tras diferencias sobre Ucrania

"El objetivo de esta visita es fortalecer la relación" entre los dos países, dijo el presidente sudafricano a periodistas, expresando además su "agradecimiento" por la ayuda que Washington brindó a su país durante la pandemia de covid-19.



Sin embargo, no hubo ninguna referencia a Ucrania. Sudáfrica se mantuvo neutral frente a la invasión de ese país por parte de Rusia, y en varias ocasiones indicó que no se someterá a ninguna presión occidental para condenar al régimen de Vladimir Putin.



A principios de marzo, numerosos países africanos decidieron no votar una resolución que condenaba la invasión rusa.



Washington ha redoblado sus esfuerzos en los últimos meses para estrechar sus lazos con África, donde le preocupa la creciente influencia de Rusia y China.



Biden, que hasta ahora no ha estado en África, está organizando una gran cumbre en Washington en diciembre con líderes del continente.



Sudáfrica, un peso pesado económico, ocupa un lugar destacado en esta ofensiva de seducción, pero el pasado pesa.