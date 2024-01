Sundance presenta "War Game", el "aterrador" documental que simula otra toma al Capitolio de EEUU

Es el 6 de enero de 2025 y el presidente de Estados Unidos observa con horror cómo su rival, derrotado por un pequeño margen, convoca a las fuerzas armadas para ayudarle a revertir el resultado de una elección "fraudulenta". La escena corresponde a "War Game", un nuevo documental que se estrenó el martes en el festival de cine de Sundance y en el que aparecen exfuncionarios reales del gobierno y del ejército, en un juego de roles sin guión que recrea otro eventual asalto al Capitolio estadounidense. Sin embargo, para sus directores no es tan descabellado el escenario, que evoca los eventos del 6 de enero del 2021 con la diferencia que en esta oportunidad policías y soldados corruptos se unen a las protestas en todo el país. "Es aterrador cuán vigente continúa siendo la película", dice el codirector Jesse Moss. "Y me preocupa cuán vigente podría ser durante el próximo año". En la cinta, el exgobernador de Montana, Steve Bullock, asume el papel de presidente de Estados Unidos, quien tiene seis horas para decidir cómo confrontar un intento de golpe que avanza a toda marcha. Sus asesores los interpretan personajes de la vida real como senadores estadounidenses, agentes del FBI y la CIA, coroneles militares e incluso un excomandante de la OTAN. Todos se reúnen en un cuarto de guerra cuidadosamente diseñado -inspirado en "Dr. Strangelove" de Stanley Kubrick- y reciben actualizaciones y reportes por parte de inteligencia, redes sociales y canales de noticias ficticios. "Esto fue, durante seis horas, una experiencia real para todos nosotros", dijo Bullock a la AFP. "Era un ambiente estresante (...) nadie estaba pensando en que había cámaras allí", añadió. Un juego de roles

Simultáneamente, un grupo paramilitar ficticio llamado "Order for Colombus", interpretado por veteranos estadounidenses, se reunía en otro lugar para difundir desinformación en internet y animar a soldados a romper filas.



El ejercicio de juego de roles fue inspirado en una columna escrita por tres generales estadounidenses en The Washington Post, en 2021, en la que advertían de un creciente extremismo dentro de las fuerzas armadas y urgían al ejército a prepararse para una posible insurrección tras las elecciones de 2024.



"Un perturbador número de veteranos y miembros en servicio del ejército hizo parte del ataque al Capitolio", reseñaba la columna.



"No se puede descartar la idea de que unidades corruptas se organicen para apoyar al comandante en jefe 'legítimo'", escribieron los generales.



Vet Voice, una fundación que representa a veteranos del ejército y a sus familias, decidieron emprender el ejercicio.



Estuvieron de acuerdo en permitir la entrada de cámaras para el documental, y entregaron un informe sobre el ejercicio a la Casa Blanca, el Congreso y el Pentágono.



"La única respuesta que recibieron hasta ahora fue un 'gracias' por parte de la administración", dijo Janessa Goldbeck, directora ejecutiva de Vet Voice.



"Hay muchos amigos dentro de la administración que están trabajando en este asunto, pero es controversial", añadió.



"Hay muchas críticas de que es irrespetuoso con nuestras tropas y nuestros veteranos hablar de este tema", dijo Goldbeck.



Trump