Sur de Brasil vive su "peor desastre" por temporal con al menos 13 muertos

Un fuerte temporal causó el "peor desastre" climático en el estado brasileño de Rio Grande do Sul y según las autoridades el saldo de 13 muertos se incrementará con el paso de las horas en el territorio, adonde viajó este jueves el presidente Lula.

El gobernador 'gaúcho', Eduardo Leite, lamentó en conferencia de prensa las muertes contabilizadas y estimó que son "muchas" las que aún no fueron registradas, tras deslizamientos e inundaciones en localidades aisladas desde hace 48 horas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió que "no faltarán recursos" humanos ni materiales para "minimizar el sufrimiento que este evento extremo de la naturaleza está causando en el estado".

"Nunca vi algo así (...) está todo bajo el agua, es triste. Y va a empeorar (...) ¿Quién puede dormir de noche? No sabemos cómo va a subir el agua, y cuando llega a la puerta de la casa ya no se consigue levantar nada", dijo afligido a la AFP Raul Metzel, un operador de máquinas de 52 años, en Capela de Santana, impactada por las crecidas.

"No podemos hacer nada por nadie. Parte de mi familia y otras personas que conozco están en Montenegro (afectado por el río Caí) y no puedo traer a nadie para acá porque no tenemos cómo ir", dijo con pesar Claudio Oliveira, un mecánico de 54 años.