Suspenden las actividades educativas en Ecuador

De acuerdo con el comunicado, se especifica que:



1. del 9 al 12 de enero, el cambio de modalidad educativa a no presencial en todas las instituciones educativas a nivel nacional que se encuentran a una distancia de hasta dos kilómetros de los centros de privación de libertad y centros de adolescentes infractores; así como todas las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares de los cantones Riobamba, Durán y Quevedo.



2. Se dispone la modalidad de teletrabajo a todo el personal que labora en las instituciones educativas mencionadas en el numeral anterior y por el tiempo determinado, en el marco de los lineamientos técnicos y jurídicos dispuestos por el Mineduc.



3. Para el resto del sistema educativo nacional: fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, se mantienen las clases en modalidad presencial.



4. El Ministerio de Educación articula permanente con las Gobernantes y Policía Nacional para determinar los posibles riesgos en las instituciones educativas; por tanto, la autorización de cambio de modalidad, que es una medida temporal y focalizada, se aplicará sobre la base de una valoración técnica de riesgos y con datos oficiales proporcionados por las entidades pertinentes, acorde a cada realidad territorial.



5. Las instituciones educativas de sostenimiento municipal, particular y fiscomisional podrán solicitar el cambio de modalidad a no presencial en las Direcciones Distritales. Se valorarán y autorizará los pedidos bajo los criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Educación.



6. Las instituciones educativas que cuenten con jornada nocturna concluirán sus actividades a las 21:00 a partir del 9 de enero y durante el estado de excepción.



7. Mientras se encuentre vigente el estado de excepción se informará diariamente a la ciudadanía por los canales oficiales de esta cartera del Estado, a las 6:00 y a las 20:00, la actualización de las instituciones educativas que están en modalidad no presencial y medidas adicionales que el Mineduc considere oportunas para precautelar la seguridad de la comunidad educativa.