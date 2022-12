Temores de recesión hacen caer a Wall Street

La bolsa de Nueva York tuvo una fuerte caída este jueves, por temores de recesión luego de que varios bancos centrales subieran sus tasas de referencia en las últimas horas.



El índice Dow Jones perdió 2,25% a 33.202,22 puntos, el tecnológico Nasdaq un fuerte 3,23% a 10.810,53 unidades, y el índice ampliado S&P 500 cedió 2,49% a 3.895,83 puntos.



"Además de alzas de tasas (de medio punto porcentual el miércoles), los responsables de la Fed (la Reserva Federal estadounidense) señalaron una tasa final más alta en 2023", por encima de 5%, lo cual aplacó el ánimo de los inversores, resumió Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.



Al igual que la Fed el miércoles, el Banco Central Europeo aumentó sus tasas de interés en 0,50 puntos porcentuales.



El BCE optó así por un endurecimiento monetario más moderado, pero no descarta nuevas alzas para luchar contra una inflación "excesivamente elevada".



Al mismo tiempo, algunos indicadores en el sector de ventas minoristas y la producción industrial en Estados Unidos dieron pistas sobre una economía que comienza a sufrir.



"El mercado laboral podría no derrumbarse pero se hace cada vez más claro que el consumidor se debilita, y que la actividad manufacturera está en recesión", sostuvo Edward Moya, de Oanda.



Las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron en noviembre 0,6%, más de lo esperado, afectadas principalmente por las ventas de autos y el sector de la construcción.



"La combinación de un BCE preocupado y datos económicos débiles" en Estados Unidos y China "puso nerviosos a los mercados que hasta ahora no habían considerado el riesgo de un aterrizaje difícil" de la economía "con una recesión más marcada", dijo a la AFP Karl Haeling, de LBBW.



El analista añadió que "el mercado tiene poca liquidez en diciembre, lo cual amplifica los movimientos" a la suba o a la baja.



Los valores tecnológicos, muy sensibles a las alzas de tasas de interés por su dependencia del crédito para invertir, sufrieron particularmente. Alphabet, matriz de Google, Meta (Facebook) y Apple cayeron todas más de 4%.