Tercer día de protestas agrarias con bloqueo de rutas en Perú

Perú registraba el miércoles un tercer día de protestas de trabajadores agrarios con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía, en medio de la incertidumbre de una solución inmediata desde el Congreso por desacuerdos entre las partes involucradas.



Los trabajadores exigen una nueva ley laboral agrícola que les otorgue mayores ingresos, mientras el parlamento y ministros buscan llegar a un acuerdo que les ha sido esquivo desde el domingo.



El presidente peruano Francisco Sagasti, instó el miércoles a apurar el paso para acabar con los piquetes que tienen varados a decenas de buses y camiones con alimentos, que permanecen inmovilizados desde el lunes en varios tramos de la carretera en las regiones de Ica (sur) y La Libertad (norte).



"Apoyaremos al Congreso, en la medida de lo posible, con toda la información que necesiten, con todo nuestro esfuerzo y espero que lo hagan en los próximos dos días", dijo Sagasti, quien lleva cinco semanas al poder, a la radio Exitosa.



Entre los vehículos varados se encuentran 20 cisternas que transportan oxígeno medicinal para hospitales que atienden a pacientes con coronavirus.



En la región La Libertad, a unos 500 kilómetros al norte de Lima, 200 soldados del ejército apoyan a la policía desde el martes para desbloquear las vías.



La nueva ley de promoción agraria puede ser aprobada el fin de semana, durante el pleno del Congreso, dijo a la AFP la congresista izquierdista Rocío Silva.



"Hoy (miércoles) no se va a aprobar, porque el pleno se reunirá el sábado", declaró Silva, quien respalda las demandas.



Mientras tanto, las protestas van a continuar hasta que los trabajadores agrarios obtengan una ley aceptable para ellos.



"Queremos que el gobierno busque una solución al problema de los trabajadores", dijo a canal N, Juan Ventura, dirigente de las rondas campesinas de Virú, en la región La Libertad.



Los trabajadores exigen que las empresas agroexportadoras incrementen su jornal de 11 a 18 dólares diarios, pero para ello se requiere un nuevo régimen laboral agrario que solo el Congreso puede aprobar.



Las protestas se reanudaron el lunes luego de que el Congreso no pudo aprobar el domingo la ley que reclaman los trabajadores agrarios desde inicios de diciembre.



El Congreso había derogado el 4 de diciembre una ley agraria que los trabajadores consideraban perjudicial y prometió una nueva, dando paso entonces a una tregua.



La huelga de los trabajadores rurales ha dejado dos muertos desde que estalló a inicios de diciembre.



El ministro del Interior, José Elice, advirtió temprano que la policía actuaría con mayor firmeza si no se desbloquea la ruta.



"Hoy día tiene que ser, esperamos que así ocurra. La policía está actuando con prudencia. No digo que se va a recurrir a violencia mayor pero sí a procedimientos que permitan recuperar la zona", dijo Elice al canal América Noticias.



En los enfrentamientos del martes resultaron heridos 26 policías y 11 trabajadores.