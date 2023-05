Testigo en juicio por violación en Nueva York, acusa a Trump de agresión sexual

Jessica Leeds dijo este martes en un juicio que un tribunal de Manhattan instruye contra el expresidente Donald Trump por violación y difamación, que el magnate republicano la agredió sexualmente en un vuelo a finales de los años 1970.



Leeds, de 81 años, fue citada como testigo de la defensa de la escritora y experiodista E. Jean Carroll, que ha sentado en el banquillo al exmandatario (2017-2022) por violación y difamación.



Leeds contó en el tribunal federal de Manhattan que "en 1978-79", en un avión con destino a Nueva York tuvo que levantarse de su asiento en primera clase porque un hombre de negocios, en referencia a Trump, había tratado de besarla en el cuello y tocarla.



"No mediaron palabras, surgió de la nada (...) Trató de besarme, de tocar mis senos", afirmó Leeds en el proceso civil que se inició la semana pasada tras las denuncias de violación y difamación de Carroll, de 79 años, que solicita una indemnización económica de parte de Trump.



Bajo juramento, explicó que encontró la fuerza de levantarse cuando Trump "puso las manos bajo mi blusa".



"Me pareció que duró una eternidad", pese a que solo pasaron unos "segundos" dijo la testigo de la defensa de Carroll, que acusa a Trump de haberla violado en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York en 1996.



Jessica Leeds ya había hablado sobre este caso en el diario The New York Times en 2016, unas semanas antes de la elección presidencial que llevó a Trump a la Casa Blanca.



Trump había refutado las denuncias de agresiones sexuales durante el debate ante la demócrata Hillary Clinton para las presidenciales de ese año, lo que "enfureció" a Jessica Leeds.



"Estaba furiosa porque estaba mintiendo", recordó Leeds, que ha sido convocada como testigo para tratar de persuadir a los 9 miembros del jurado del comportamiento depredador de Trump.



Donald Trump, que no ha comparecido en el juicio, refuta las acusaciones y asegura que no conocía a la periodista que fue columnista de la revista Elle.



El caso es uno de los varios desafíos legales a los que se enfrenta el republicano de 76 años, quien busca volver a la Casa Blanca en las elecciones del próximo año.



El mes pasado, el magnate se declaró no culpable en un caso penal relacionado con el pago en negro a una actriz porno antes de las elecciones de 2016.



Trump también está siendo investigado por su intento de revertir los resultados de la elección de 2020 en el estado de Georgia, así como el manejo de documentos secretos y de su participación en la irrupción de sus seguidores en el Capitolio el 6 de enero de 2021.