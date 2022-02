The New York Times compra el juego de palabras viral Wordle

Escucha esta nota aquí

The New York Times dijo el lunes que compró Wordle, el juego de palabras gratuito en línea que ha crecido en popularidad y, para algunos, se ha convertido en una obsesión diaria.

Enumeró el precio de compra como de "siete cifras bajas", pero no reveló detalles.

The Times, que tiene juegos de palabras populares como Spelling Bee y su crucigrama, dijo que "en el momento en que se traslade a The New York Times, Wordle será gratuito para jugadores nuevos y existentes, y no se realizarán cambios en su Como se Juega.''

Wordle fue creado por Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn. Originalmente lo hizo para su pareja, pero lo lanzó al público en octubre. El 1 de noviembre, solo 90 personas lo habían jugado. En dos meses, ese número había aumentado a 300.000 después de que las personas comenzaran a compartir sus puntajes en las redes sociales.

Millones de jugadores

Ahora, el simple rompecabezas que permite a los jugadores adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos sin pistas, tiene millones de jugadores diarios, dijo The Times. También se ha convertido en un fenómeno viral en línea, estimulando imitadores como "Airportle", donde adivinas las abreviaturas de los aeropuertos, y "Queertle", con palabras para la comunidad queer.

Para jugar Wordle ahora, debes visitar su sitio web. Simplemente escriba una palabra de cinco letras. Si alguna letra se vuelve verde, tienes la letra correcta en el lugar correcto. Las letras amarillas significan que la letra correcta está en el lugar equivocado y las letras grises significan que no están en la palabra del día.

El atractivo de Wordle se ha debido en parte a su simplicidad, sin campanas y silbatos ni anuncios ni pedir su dirección de correo electrónico para jugar, solo un sitio web con 30 cuadrados en blanco y un teclado. Algunas aplicaciones han intentado aprovechar su éxito, confundiendo a las personas que descargaron, o incluso pagaron, aplicaciones en su teléfono pensando que es el Wordle original.