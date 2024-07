Threads, todavía anclada a Instagram, celebra su primer aniversario

"Los 175 millones es una cifra alta. Pero eso no refleja necesariamente la cantidad de personas que usan el servicio diariamente o el tiempo que le dedican", reconoce Jasmine Enberg, analista de la consultora Emarketer.

"Esto significa volverse más grande que X (ex Twitter). Llevará tiempo, pero me consideraré un fracaso si no lo logramos", afirmó.