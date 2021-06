Tiene 14 hijos varones y los bautizó con el nombre de futbolistas cuya inicial es la letra 'R'

Escucha esta nota aquí

Pensar en el nombre de los hijos es importante, pues este acompaña a la persona por el resto de sus días. Con el nombre se da energía y personalidad. Por ello, es importante escoger bien el nombre a utilizar. Sin embargo, hay algunos que escogen nombres con base en sus gustos meramente personales.



Es el caso de un amante del futbol que tiene 14 hijos –todos varones– y que llamó a cada uno con el nombre de un jugador que empieza con la letra R. ¿Cómo se llaman?

Esta historia que ya se volvió viral cuenta la vida de Irineu Cruz, un brasileño de 43 años que buscaba tener una niña junto a su pareja Jucicleide Silva desde que tenía 22. Aunque llevaban tiempo intentándolo, no lo habían logrado, pues solo tenían varones

De acuerdo con Clarín, la búsqueda de la niña ocasionó el nacimiento de los 14 varones. Como fanático del futbol, decidió ponerle a cada hijo el nombre o el apellido de un futbolista famoso de Sudamérica que empezara con la letra ‘r’. Fue un acuerdo con su pareja, él pondría los nombres a los varones y ella a las mujeres.

"Me encanta el futbol y siempre admiré a jugadores como Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho y Robinho. Un día me di cuenta que todos los mejores futbolistas parecen tener nombres que empiezan con la letra erre. Y decidí que debía celebrar al fútbol de talentosos llamando a mis hijos como los jugadores que me han encantado", contó el hombre.

¿Cómo se llaman? Así se llaman los hijos de esta familia brasileña: Robson (22 años), Reinan (21), Rauan (19), Rubens (18), Rivaldo (17), Ruan (16), Ramón (14), Rincón (13), Riquelme (11), Ramíres (9), Railson (7), Rafael (6), Ronaldo (4) y Rodrigo (2).

Finalmente, la pareja cumplió su sueño. Tuvieron a la niña en septiembre pasado. Para seguir en esta tradición, también le puso un nombre con la letra ‘r’: eligió Raiane Maiara.

“Irineu ya formó su equipo de fútbol y llegó Raiane Maiara. Ahí sí que le saqué tarjeta roja y se terminó de sumar hijos", contó la mujer.

Además, la familia a veces juega futbol en el pueblo, pues ya tienen casi todo el equipo conformado: "Son todos muy buenos futbolistas, en particular Robson y Rauan, que son nuestros delanteros estrellas. La excepción es Reinan, que como deporte preferido tiene enamorar a las chicas del pueblo. Pero sueño con que alguno de mis hijos termine jugando en la selección de Brasil. Ganamos seguido pero no tenemos ninguna medalla. Pero a veces, cuando triunfamos, nos dan como premio una cabra o comida para los niños", concluyó el hombre.



Tomado de Milenio (México)

