Tiene dos años y ya está condenado a cadena perpetua; pasó en Corea del Norte

“El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (en Corea del Norte) también se sigue negando, y las autoridades no toleran sistemas de creencias alternativos”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en julio pasado.

Una nota publicada por el diario The New York Post, resalta las palabras de Guterres. La situación en Corea del Norte, afirma, no ha cambiado desde 2014. Las autoridades “negaron casi por completo los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión” y el gobierno violaba con frecuencia los derechos humanos, situación que constituye un crimen de lesa humanidad.