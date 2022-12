TikTok bajo presión frente al voto del Congreso de EEUU para vetarla

El Congreso de Estados Unidos está a punto de aprobar una prohibición a nivel nacional del uso de TikTok en dispositivos del gobierno por los riesgos de seguridad, poniendo a la popular plataforma para compartir videos en una posición delicada para los lazos entre Washington y Pekín.



Luego del voto del Senado la semana pasada, la Cámara de Representantes puede adoptar esta semana una ley que prohíbe el uso de TikTok en los teléfonos profesionales de los servidores públicos.



La medida seguiría a las prohibiciones en casi 20 estados del país, donde los republicanos han liderado el ataque contra TikTok, al afirmar que por ser propiedad de la firma china ByteDance la aplicación es insegura para los estadounidenses.



"El problema fundamental es este... TikTok es propiedad de ByteDance la cual en efecto es controlada por el Partido Comunista Chino", dijo el congresista republicano Mike Gallagher a la cadena CNN el domingo.



Pero lo que por mucho tiempo ha servido como grito de guerra para los conservadores se está generalizando entre sus colegas demócratas, al punto de que la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se declaró el viernes a favor de votar el borrador esta semana.



"Este no es un asunto político entre republicanos y demócratas. Es un problema de Estados Unidos que tenemos que abordar a nivel nacional", dijo a la AFP Ryan McDougle, un senador estatal republicano de Virginia que ha estado al frente del tema.



Otro texto, también presentado la semana pasada por representantes de ambos partidos pide una prohibición total de TikTok en Estados Unidos, sin embargo no parece probable que se someta por el momento a una votación formal.



- Ningún nexo con el Partido Comunista -

TikTok se ha esforzado por convencer a las autoridades de Estados Unidos de que no es una amenaza y de que los datos están protegidos y localizados en servidores en el territorio estadounidense.



Pero de acuerdo con reportes de medios, también ha admitido que empleados en China tenían acceso a dichos datos, sin embargo la compañía insistió que esto fue bajo estrictas y muy limitadas circunstancias.



"No nos han solicitado tales datos desde el Partido Comunista Chino (CCP). No proveemos datos de los usuarios estadounidenses al CCP, ni lo haríamos si nos lo pidieran", afirmó la compañía en una carta dirigida al Congreso.



Aun así, TikTok sigue luchando por apaciguar a Washington y está poniendo todas sus esperanzas en un acuerdo de seguridad de largo aliento con la administración del presidente Joe Biden, que ha estado negociando por dos años.



Esto se haría a través del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), un brazo interagencias del gobierno que evalúa los riesgos de cualquier inversión extranjera para la seguridad nacional.



Un acuerdo podría traer "un paquete completo de medidas” y una "supervisión independiente para abordar las preocupaciones sobre TikTok, recomendaciones sobre contenidos y sobre el acceso a los datos de los usuarios estadounidenses", dijo la empresa en una declaración a la AFP.



El arreglo estaría "más allá de lo que cualquier empresa similar está haciendo hoy en día", agrega.



Pero dadas las presiones políticas en aumento, encontrar puntos en común con el gobierno de Estados Unidos será difícil, afirman expertos en seguridad.



Un acuerdo "va a ser complicado", dijo Michael Daniel, director ejecutivo de Cyber Threat Alliance, una organización no gubernamental dedicada al tema de ciberseguridad.



De acuerdo con Politico, algunos en la administración de Biden piden una desinversión total de ByteDance en las operaciones de TikTok en Estados Unidos, la misma posición que tuvo el expresidente Donald Trump.



- ‘Efecto dominó’ -

La lucha sobre el destino de TikTok puede pronto convertirse en un problema real para los usuarios una vez que el Congreso apruebe la prohibición y Biden la convierta en ley.



"La gente no ha considerado realmente el potencial efecto dominó que esto tendrá", dijo Karen Freberg, profesora asociada de comunicaciones estratégicas en la universidad de Louisville.



En particular, ella mencionó "los contratistas del gobierno como Amazon" que pueden ser llamados a alinearse con las obligaciones impuestas en el sector público.



El socio más crucial de TikTok en Estados Unidos es Oracle, que almacena los datos de los usuarios estadounidenses y a la vez es contratista del gobierno.



Y como la mayoría de las redes sociales, TikTok deriva gran parte de sus ingresos de la publicidad.



Para Rebecca Long, de la agencia de marketing digital VisualFizz, el nuevo impulso contra TikTok es "preocupante" para los anunciantes.



Si bien el público objetivo principal de TikTok de menores de 25 años es bastante insensible a la política, los usuarios más viejos "están bastante bien informados" de los problemas y están listos para actuar en consecuencia, dijo Long.



Freberg advierte que "TikTok tendrá siempre un asterisco junto a su nombre y las empresas que trabajen con ellos siempre tendrán que tener eso en mente".



En TikTok, ya circulan videos de algunos influenciadores sobre este tema.



Natalaya Michele, desde California, ya mira al futuro y recomienda, en caso de prohibición, usar una conexión VPN o red privada virtual, una herramienta que simula una conexión desde otro país.



BryanBoy, un bloguero de moda con millones de seguidores, fue más pesimista: "Si fuera ustedes, es hora de adquirir otras habilidades".