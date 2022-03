TikTok y la difícil lucha contra la desinformación

Escucha esta nota aquí

TikTok está repleto de videos y transmisiones en vivo relacionados con la guerra en Ucrania. Recientemente, se hizo viral un video en el que una niña canta el éxito de Disney "Let it go" en un refugio antibombas ucraniano.

A los contenidos emocionales les suele ir bien en TikTok, pero actualmente también se comparten miles de imágenes con contenidos bélicos en la plataforma. Desde el 24 de febrero, se han publicado cada vez más videos de armas, explosiones y personas asesinadas, a menudo acompañados de música divertida.

La plataforma de medios sociales se está convirtiendo cada vez más en un medio político, aunque TikTok está diseñado en realidad como un medio de entretenimiento, dijo a DW Orestis Papakyriakopoulos, un analista político de la Universidad de Princeton.

Contenido político y noticias falsas

El contenido político se mezcla con mucha desinformación. Numerosos videos que supuestamente documentan la guerra en Ucrania son falsos, desde escenas de películas hasta videos antiguos, o secuencias falsas como la del supuesto "Fantasma de Kiev".

Según Papakyriakopoulos, combatir la desinformación en una red social de este tipo es muy difícil: "No es tan fácil revisar millones de contenidos tan rápido", explicó el investigador. Ni siquiera la compañía pudo comprobar rápidamente qué contenido era cierto o falso. Al fin y al cabo, más de mil millones de personas en todo el mundo utilizan TikTok al mes. Cada uno puede subir imágenes en cualquier momento.

Ucrania y Rusia difunden diferentes tipos de desinformación

Ese es precisamente el problema: estudios anteriores demuestran que la desinformación se propaga mucho más rápido en las redes sociales que la información verdadera. En la guerra de Ucrania, por ejemplo, se pueden identificar afirmaciones, imágenes y videos falsos, tanto en el lado ruso como en el ucraniano, aunque tienen ciertas diferencias.

"De Ucrania llegan sobre todo historias sobre la guerra", explicó a DW Matthias Kettemann, investigador de medios de comunicación del Instituto Hans Bredow. Puede que no todas estas historias sean ciertas, pero aquí se trata más de ilustrar la guerra y hacerla comprensible que de difundir una propaganda estructurada.

La situación rusa es diferente. Rusia es conocida por sus campañas de desinformación, en parte controladas por el Estado, señaló Kettemann: "El objetivo de Rusia es sembrar la inseguridad, la pérdida de confianza en los medios de comunicación establecidos y en las estructuras establecidas", agregó el experto.

Los medios estatales rusos evitan el bloqueo de TikTok

Numerosas redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter han sido bloqueadas por Rusia. Eso significa que la mayoría de los rusos ya no pueden acceder a información independiente. Entretanto, TikTok ha restringido masivamente sus funciones en Rusia desde el 6 de marzo.

La medida fue tomada debido a la controvertida "Ley de Noticias Falsas", en la que los ciudadanos rusos se enfrentan hasta a 15 años de prisión por difundir información crítica con el Kremlin o sobre la guerra en Ucrania. En Rusia misma está prohibido ahora utilizar la palabra "guerra" para referirse a lo que sucede en Ucrania, sino que se debe hablar de una "operación militar especial".

Según TikTok, los usuarios de Rusia ya no pueden subir videos ni realizar transmisiones en directo. Pero algunos medios estatales, como la agencia estatal de noticias Ria Novosti, aparentemente burlan este geobloqueo y siguen publicando contenidos. Un video reciente en el que habla Vladimir Putin alcanzó más de 133.000 visitas tras solo 40 minutos.

TikTok intenta tomar medidas contra los contenidos falsos

Una portavoz de TikTok explicó a DW que está trabajando para identificar nuevas amenazas y eliminar la desinformación perjudicial: "Estamos trabajando con organizaciones independientes de verificación de hechos para apoyar nuestros esfuerzos, a fin de garantizar que TikTok siga siendo un lugar seguro y auténtico", según la representante.

Los contenidos falsos se eliminarían o se restringiría su alcance. Sin embargo, dada la avalancha de videos falsos que se suben a TikTok, la lucha de la plataforma contra la desinformación es probablemente una sola gota en el océano.