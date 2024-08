Tim Walz, profesor, gobernador y proaborto, el nuevo escudero de Kamala Harris

Tim Walz fue el elegido el martes por la candidata demócrata Kamala Harris para acompañarla en su carrera por la Casa Blanca en noviembre próximo, una designación que confirma la carrera atípica de este exprofesor, convertido en gobernador del estado de Minnesota.





Poco conocido fuera de su estado, este hombre sexagenario se ha destacado en las últimas semanas por sus repetidas críticas contra el expresidente (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump y su entorno, a quienes califica de "tipos raros".





"No le tenemos miedo a los tipos raros", dijo el gobernante demócrata durante un acto de campaña. "Creo en mi experiencia como maestro: los acosadores no tienen poder alguno".





Este nativo del estado de Nebraska (centro) lleva muchos años en el mundo de la enseñanza, especialmente como profesor de geografía y entrenador de football americano.





El hombre de pequeñas gafas rectangulares dictó clases durante algunos meses en China, justo después de las famosas protestas disidentes de la plaza de Tiananmen, en Pekín, en la primavera boreal de 1989.





"El hecho de poder estar en una escuela secundaria china en ese momento crucial me parecía realmente esencial", confesó años más tarde ante un comité del Congreso estadounidense, donde actuó durante 12 años.





Cuando circularon los primeros rumores sobre su designación como compañero electoral de Harris, algunos internautas se preguntaron si realmente ambos tenían la misma edad, acompañando sus mensajes con una foto de Walz, con la cabeza calva.





"Fui supervisor de comedor durante 20 años. No se hace este trabajo sin arrancarse los pelos", respondió con humor el gobernador, de 60 años, en su cuenta de la red social X.