Tiroteo en una escuela de Wisconsin (EE.UU.) deja al menos tres muertos y siete heridos

Al menos tres personas han muerto en un tiroteo registrado este lunes en una escuela cristiana en Madison, la capital de Wisconsin (EE.UU), incluido el sospechoso, y seis más quedaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, según las autoridades.



El jefe de la Policía de Madison, Shon Barnes, dijo en una rueda de prensa que al llegar a la escuela Abundant Life, poco antes de las 11:00 hora local (17:00 GMT), hallaron a "múltiples víctimas heridas por arma de fuego" y también muerto al presunto "responsable", que es "un joven".



Barnes destacó que los policías enviados a la escuela "nunca usaron sus armas", sino que encontraron al sospechoso ya fallecido allí, dando a entender que se suicidó, y creen que se trataba era un estudiante de la misma.



Por otra parte, no especificó si las víctimas son alumnos o trabajadores de la escuela, y agregó que los heridos tienen lesiones menores y otras que pueden ser mortales.



Tras reportes que elevaban la cifra de fallecidos a cinco, la Policía de Madison indicó en su página web y redes sociales que hay nueve víctimas del tiroteo en total incluidos tres fallecidos, lo que sitúa los heridos en seis.



La escuela Abundant Life, que es privada y tiene casi 400 estudiantes de todos los niveles educativos desde preescolar hasta secundaria, pidió oraciones a sus seguidores en Facebook.



Barnes dijo que la Policía realiza entrenamientos para este tipo de casos frecuentemente, el último "hace dos semanas", y que siguieron todos los protocolos al activarse la alerta, como avisar y cerrar escuelas cercanas y realizar revisiones con patrullas caninas especializadas en bombas.



"Me siento consternado. Tan cerca de Navidad, cada niño y cada persona en ese edificio es una víctima y será una víctima siempre. Este tipo de trauma simplemente no se va, y necesitamos descubrir y entender qué ha ocurrido exactamente", lamentó el jefe policial.



El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, indicó en X que está siguiendo los acontecimientos, agradeció la rapidez de los trabajadores de emergencias y envió sus condolencias a la comunidad educativa afectada. EFE