"Todo transcurre tranquilamente" en elecciones de Venezuela, dice jefa de observación europea

Las elecciones regionales en Venezuela transcurren con "tranquilidad", aseguró este domingo la jefa de la misión electoral de la Unión Europea (UE), Isabel Santos, sobre los comicios marcados por el regreso al país de observadores del bloque tras 15 años de ausencia.

"Todo transcurre tranquilamente", dijo a periodistas la diplomática tras visitar un colegio en una zona popular de Caracas.

Consultada sobre las demoras del proceso, al que están convocados 21 de los 30 millones de habitantes para escoger a 23 gobernadores y 335 alcaldes, sostuvo que "los problemas han sido resueltos, las personas pueden votar con tranquilidad".

"Hasta ahora cuestiones que han sido solucionadas de una y otra manera, pero son cosas que abordaremos después", señaló Santos, que ofrecerá un informe el 23 de noviembre.

En la víspera de los comicios, el presidente Nicolás Maduro ironizó sobre el papel de la UE en Venezuela y señaló que no están facultados para ofrecer un "veredicto" sobre las elecciones.

"¿Puede algún veedor internacional en algún país del mundo dar un veredicto sobre la validez de un proceso genuinamente nacional y soberano de un país? No, así que se bajan de esa nube, comisión de la Unión Europea", lanzó el mandatario el sábado durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores con otros veedores internacionales.

Santos, no obstante, declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Maduro. "No digo nada sobre esas cosas, respeto todas las autoridades venezolanas, no puedo hacer comentarios", subrayó.

