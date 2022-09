Tras la fachada de seriedad, el humor de Isabel II

Durante una foto de grupo en el G7 de Cornualles en junio de 2021, un micrófono abierto captó a Isabel II, sentada a distancia debido al covid-19, preguntando a los líderes mundiales: "¿Se supone que debe parecer que nos estamos divirtiendo?".



El pasado 5 de febrero, en una pequeña recepción en la finca real de Sandrigham, en vísperas de cumplir 70 años en el trono, fue invitada a cortar una tarta.



Le explicaron que la inscripción estaba puesta al revés para la prensa. "No me molesta", bromeó, "yo no cuento".



Entre las anécdotas más famosas está la de su antiguo agente de seguridad Richard Griffin, sobre una pareja de excursionistas estadounidenses que conocieron en un paseo con la reina en Escocia.



El hombre preguntó a la monarca, a la que no reconocieron, dónde vivía.



Ella contestó que vivía en Londres, pero que tenía una casa de vacaciones cerca y que llevaba 80 años acudiendo allí con regularidad.

"Debe usted haber visto a la reina", exclamó el hombre, según la historia relatada recientemente por Griffin en Sky News.



"No, pero Dickie (diminutivo de Richard) se reúne con ella regularmente", respondió Isabel II con toda seriedad.



Los excursionistas pidieron entonces a la reina que les hiciera una foto con "Dickie", que a su vez los fotografió con Isabel II.



"Me encantaría ver cuando enseñen sus fotos a sus amigos en Estados Unidos, tal vez alguien me reconozca", dijo la reina cuando se marcharon.