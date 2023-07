Tras odisea en altamar, Bella celebra el día mundial del perro con su "segundo papá"

Rosales, quien se declara un "amante de los perros y de todos los animales", se encargó de calmar y realizar las primeras curaciones a Bella, mostrando un cuidado que no pasó desapercibido para Shaddock.



"Timothy vio el trato que yo le daba a Bella, las atenciones que yo le di", cuenta Rosales.



Preocupado por el estrés adicional que la perra podría sufrir si fuera trasladada hasta Australia, Shaddock le planteó la posibilidad de adoptarla.



"Yo le platiqué que a mí me gustaban los animales, yo tengo un perrito, tengo gatos, pericos ¡he tenido de todo! Y bueno, él decidió que yo fuera su segundo papá", dice sonriente.



Rosales asegura que Bella, mestiza de unos tres años con pelambre oscuro y manchas doradas, "es muy dócil", casi no ladra y está físicamente muy bien, aunque requiere vacunas y tiempo para superar la tensión a la que estuvo sometida.



"La doctora (veterinaria) me dijo que sí, que estaba un poco estresada, por el tiempo que estuvo en altamar", señala.



Apegada al pescador desde el primer día, una vez que Bella pueda ir a Mazatlán conocerá a "su nuevo hermanito" Vicente, un perro pug al que, confiesa Rosales, consiente bastante.



"Mis mascotas duermen en mi cama, les prendo el aire acondicionado, tienen todos los privilegios", dice.



En el Día Mundial del Perro, que se celebra en varios países el 21 de julio, Rosales subraya que para él estos animales son como seres humanos y merecen el mismo trato. Otros lo celebran el 26 de agosto.



"Es un integrante más de la familia, cualquier tipo de animal que tengan en su casa, hay que darles las buenas atenciones y los buenos tratos", afirma.