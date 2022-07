Tres días a 30 grados bajo cero: rescataron a una familia que se quedó atrapada en la cordillera de Los Andes

"Llegamos a la base del campamento minero, un día espectacular, con sol, sin una nube. Ya volviendo en un tramo del camino nos agarró una ráfaga de viento blanco, pude avanzar 100 o 200 metros y el viento me bloqueó el camino y se me bloqueó la camioneta”, relató el turista.

"Sabía que en algún momento nos iban a encontrar, podían pasar 1, 2 o 3 días más, pero nos iban a encontrar porque nosotros no nos desviamos de la ruta por la que ellos circulan”, precisó uno de los sobrevivientes.

“Lo primero que pensé fue ir dosificando lo que me quedaba de combustible, con la temperatura de la calefacción. Cada media hora prendía la calefacción y fui administrando esa cuestión. A pesar del frio externo, adentro de la camioneta no se sentía tanto, pero la nota anterior al rescate la camioneta me marcaba que afuera había 19 grados bajo”, recordó.