Tres días de duelo en Chile y un funeral de Estado para Piñera

“Para ello he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores , Alberto van Klaveren, encargado del comité para la organización de un funeral de estas características”, agregó.

El exministro de Educación de su gobierno y vecino de Lago Ranco, Gerardo Varela, señaló a medioc chilenos que "no se sabe bien si (el expresidente) tuvo un infarto o no, pero no habría sido capaz de sacarse el cinturón y, en consecuencia, se habría hundido con el helicóptero".