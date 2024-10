Trump acusa a migrantes de aterrorizar una ciudad y ellos buscan trabajo y vivienda digna

Varios migrantes que piden ocultar su identidad señalan a EFE que creen que los jóvenes arrestados usan el nombre del Tren de Aragua para intimidar, pero no están vinculados con la organización.

Mike LaSusa, investigador en el centro de pensamiento InSight Crime, explica a EFE que no existen "indicios" de que la pandilla opere como un grupo "coordinado" en Estados Unidos, sino que su presencia está ligada a casos individuales.

Hace varias semanas que Carlos Daniel Ordosgoitti y su novia, Iranny Carreño, no pueden dormir en paz por los ratones, los chinches y el temor a que lleguen desconocidos.

Por su parte, Didenot decidió buscar otro lugar para vivir después de que en una casa adyacente pegaron carteles alertando a los transeúntes de "no pasar" porque estaba el Tren de Aragua.

"He aplicado como a 10 sitios, pero no nos quieren arrendar; yo creo que porque somos venezolanos", relata, lamentándose de que con cada solicitud ha tenido que pagar una tasa no reembolsable de hasta 200 dólares.