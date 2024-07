Trump anuncia al senador J.D. Vance como su vicepresidente para elecciones de noviembre

Discurso de aceptación

El intento de asesinato que sufrió el sábado en Pensilvania, sigue acaparando la atención. El autor de los disparos, que fue abatido, mató a un asistente al acto e hirió a otras dos personas.



"No debería estar aquí, podría estar muerto", dijo Trump el domingo al diario The New York Post, que aseguró que el exgobernante llevaba una venda blanca en la oreja herida.



"A mi padre le dispararon, alguien le cortó la mitad de la oreja. Pero puedo decirles que nunca ha estado más decidido que ahora (...) vamos a ganar, y vamos a restaurar la prosperidad en este país", dijo otro de sus hijos, Eric Trump.



Trump ya está en Milwaukee, ciudad de 570.000 habitantes y la principal del estado de Wisconsin.