Trump celebra el fin de investigación sobre pagos a actriz porno Stormy Daniels

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes la decisión de las autoridades electorales federales de cerrar su investigación sobre los pagos de "dinero por silencio" realizados a la actriz porno Stormy Daniels.



"La Comisión Federal de Elecciones (FEC) en Washington DC desistió plenamente del falso caso en mi contra sobre pagos a mujeres relacionados a la elección presidencial de 2016", dijo Trump en una declaración.



"Agradezco a la comisión por su decisión que termina el capítulo de Fake News", añadió.



La FEC investigó si 130.000 dólares pagados por Michael Cohen, entonces abogado de Trump, transgredió las normas sobre finanzas electorales.



Ese pago, hecho dos semanas antes de la elección de noviembre de 2016, tuvo supuestamente la finalidad de evitar que Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, revelase que había tenido una relación con Trump años antes.



En 2018 Cohen se declaró culpable de violar leyes de financiamiento electoral, evasión fiscal y mentir al Congreso y fue sentenciado a 3 años de cárcel.



Sin embargo, Trump no fue acusado en ese caso y la FEC -que forman demócratas y republicanos en partes iguales- dijo el jueves que estaba en un callejón sin salida y dio por terminada su investigación de los pagos a Daniels.



Dos demócratas de la comisión votaron por seguir investigando y los dos republicanos se pronunciaron por desistir.



Cohen, quien rompió con Trump y se tornó uno de sus más duros críticos, lamentó la decisión de la comisión.



"El pago por silencio fue hecho por dirección y en beneficio de Donald J.Trump", dijo en Twitter. "Como yo, #Trump debió ser declarado culpable", añadió.



De su lado, Daniels también reaccionó en la misma red social: "Nuestro sistema legal es una broma, pero seguiré luchando y diciendo mi verdad".



"Fui agredida, amenazada, intimidada, atacada diariamente, arrestada injustamente y con cargos falsos en mi expediente porque me negué a retroceder", dijo. "Nunca pensé que vería el día en que @MichaelCohen212 y yo estaríamos del mismo lado".