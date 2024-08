Trump dice que apoya la legalización del cannabis recreativo en Florida

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, afirmó el sábado que es favorable a la adopción de una enmienda que legalice el uso recreativo del cannabis para adultos en Florida, estado donde reside.





En noviembre se realizará un referendo constitucional en Florida sobre el tema, conjuntamene con la elección presidencial de Estados Unidos. La legalización del uso recreativo del cannabis es un asunto sensible para los votantes jóvenes y una mayoría de los menores de 50 años desean que se apruebe el asunto.





"En Florida, como en otros estados que lo aprobaron, una cantidad de marihuana por persona será autorizada para los adultos", escribió Trump en su red, Truth Social.





"Nadie debería ser clasificado como un delincuente en Florida por aquello que es legal en tantos otros estados. No necesitamos desperdiciar vidas y malgastar dólares de los contribuyentes en detener adultos por posesión de cantidades de marihuana para consumo personal", agregó.





Sin embargo, Trump instó a la aplicación de una ley que impida el uso en público de cannabis "a fin de que no se lo sienta en todas partes, como ocurre en tantas ciudades gobernadas por los demócratas".





Durante su campaña presidencial de 2016, Trump afirmó que dejaría en manos de las autoridades locales la regulación del tema.





Pero una vez en la Casa Blanca, se mostró más discreto e incluso apoyó posiciones duras para este tema impulsadas por su secretario de Justicia, Jeff Sessions.





En 2018, revocó la política federal de tolerancia aplicada por la administración de su predecesor, el demócrata Barack Obama, con respecto a la legalización del uso recreativo de la marihuana, dando rienda suelta a los fiscales a perseguir a consumidores ordinarios.





Aunque tres cuartas partes de los estadounidenses viven en estados donde el cannabis es legal, todavía no lo es a nivel federal. El Departamento de Justicia bajo el mando del presidente demócrata Joe Biden publicó en mayo una recomendación para reclasificar el cannabis como una droga menos peligrosa de lo que se le considera actualmente.